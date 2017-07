Sikerült megfékezni a Split közelében pusztító tüzeket - videó

Sikerült megállítani a tüzet hétfőn késő este a horvátországi Split városának határánál - jelentette a horvát sajtó.Jelentések szerint néhány órán belül 20 helyszínen keletkezett tűz hétfő éjszaka Dalmáciában. Omis és Split között 4500 hektárnyi terület égett le, és 80 ember sérült meg, többségükben tűzoltók.A helyzet Split-Dalmát megyében volt a legsúlyosabb, ahol több falut is körbevett a tűz, lakóházak, olajfaültetvények, mezőgazdasági gépek és gépjárművek váltak a lángok martalékává, és egy óvoda is leégett. Több helyi lakost és turistát is evakuáltak. A tűz hétfő estére elérte Split város határát is, Kamen települést.A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek így továbbterjedtek, a bóra szél miatt pedig nem tudtak felszállni a repülőgépek sem délutánig. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani a rendkívül nehéz terepviszonyok miatt.A helyszínen tartózkodó tudósítók arról számoltak be, hogy a helyieknek nem volt mivel oltaniuk a tüzet, egyes falvakban és Split város több kerületében nem volt víz és áram. A tűzoltók emberfeletti erővel küzdöttek, de nem volt, aki váltsa őket. Csak hétfőn délután siettek kollégáik segítségére tűzoltók az ország belsejéből, és a hadsereget is későn rendelték a helyszínre - mondták el a helybeli lakosok.Sokakat elvágott a tűz, sem a katonaság, sem a tűzoltók nem tudtak a helyszínre menni, ezért sok helyen az emberek maguk próbálták menteni házaikat.Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden reggel Splitbe érkezett.A kormányfő újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy harminc óra után sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Emlékeztetett, hogy nem csak Split környékén pusztítottak a lángok. Szavai szerint "a rendszer jól reagált, és az emberek remek munkát végeztek".A kormányfő hétfőn este még arról beszélt, hogy amennyiben szükséges lesz, nemzetközi segítséget kérnek. Kedden azonban már kijelentette, hogy egyelőre nincs erre szükség. Hétfőn éjjel több ország is felajánlotta segítségét a tűzoltásban, többek között Szlovénia, Oroszország és Bosznia-Hercegovina is.

Fotó: Index.hr



Index.hr Požar kod Karepovca



Horvátország erdeiben - főleg a tengermelléken - a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt minden évben fokozott tűzveszély alakulhat ki. A legtöbb erdőtüzet emberi figyelmetlenség, villámcsapás vagy a vasúti közlekedésben keletkezett szikra okozza. A legtöbb erdőtüzet 2007-ben regisztrálták az országban: az év június 1-je és augusztus 8-a között 750 erdőtűzhöz vezényeltek ki tűzoltókat és katonákat, ebből 177 esetben Split-Dalmát megyében. Augusztus 30-án a Kornati-szigeteken kitört tűzben 12 tűzoltó vesztette életét, arra a napra a kormány gyászt rendelt el az egész ország területére.