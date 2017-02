Sikertelen volt a szlovák kormányfő elleni bizalmatlansági indítvány

A két nagyobb ellenzéki mozgalom, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) és a leginkább populistaként jellemzett Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO-Nova) 42 képviselője által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról hosszú, indulatoktól sem mentes vita után, pénteken hajnalban szavazott a 150 fős pozsonyi törvényhozás. Az indítvány csupán 60 támogató voksot kapott, vagyis a többség bizalmat szavazott a kormánynak.



A Robert Fico elleni bizalmatlansági indítványt - amely már a második ilyen volt a tavaly tavasszal kezdődött kormányzati ciklusban - azzal indokolták beterjesztői, hogy a kormányfő nem tartotta be az energiaárak szinten tartására vonatkozó ígéretét, valamint azzal is, hogy nem hajlandó leváltani gazdasági miniszterét, Peter Zigát és az állami résztulajdonú energiacégek felügyeleti bizottságaiban helyet foglaló, a koalíció által delegált tisztségviselőket, akik a kormányfő leváltását követelők szerint felelőssé tehetők az energiaárak ideiglenes megemelkedéséért.



Az ügy előzménye, hogy tavaly év végén Robert Fico többször is ígéretet tett arra, hogy a lakossági energiaárak az év elejétől nem emelkednek. Ennek dacára januárban egyes lakossági fogyasztók rezsije nagyobb lett. Az ügyben indított kormányzati vizsgálat kiderítette, hogy a kialakult helyzetért - az energiacégek által nem rendezett műszaki kérdések mellett - az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) is felelőssé tehető. Emiatt az ÚRSO vezetője lemondott, a kormány pedig árrendelettel és más eszközökkel rendezte a helyzetet. A bizalmatlansági indítvány beterjesztői azonban ezzel nem elégedtek meg, mivel állításuk szerint a várható drágulásról a kormányfőnek tudomása volt, s ezért felelősséggel tartozik.



A bizalmatlansági indítványról szóló rendkívüli parlamenti ülés még kedden kezdődött el, de néhány perc után Andrej Danko házelnök megszakította, majd felfüggesztette, mivel az elsőként felszólaló ellenzéki képviselő, Igor Matovic, az OLaNO vezetője, megsértve a tavaly ősszel módosított házszabályt, képi illusztrációkat mutatott be a honatyáknak, s ezzel többszöri felszólítás után sem volt hajlandó felhagyni. Az eset érdekessége, hogy a beadványhoz csatolt képi illusztrációk egyikén egy idős özvegyasszonyt volt, aki állítólag nehéz helyzetbe került a drágulás miatt, de kiderült róla, hogy nem is szlovákiai, hanem cseh, ráadásul már néhány éve meghalt. Az esetre rendkívüli sajtótájékoztatóján Robert Fico szerdán hívta fel a figyelmet, miközben erősen bírálta és csalónak nevezte a bizalmatlansági indítvány beterjesztőit, magát az indítványt pedig hisztériakeltésnek és színjátéknak minősítette.



A beadvány érdemi vitája csütörtökön kezdődött, és csaknem harmincan szólaltak fel, köztük Robert Fico is. A hajnalig tartó parázs vitában az érvelés helyett az érzelmek voltak túlsúlyban. Az ellenzék egyik szónoka, Igor Matovic azt hangoztatta, hogy a kormányfő "elárulta a demokráciát", amikor az energiaárak emelésével "át akarta verni" az embereket. Robert Fico ellenben arra mutatott rá, hogy az energiaárak átmeneti emelkedésének ügyét már rendezték, ezért a vita meddő, és csak mélyíti az emberek politika iránti közönyét.



Egy éven belül ez már a második sikertelen ellenzéki bizalmatlansági indítvány volt Robert Fico ellen. Az előzőt tavaly júliusra, a féléves szlovák uniós elnökség első napjára időzítette az ellenzék, amely az előző Fico-kormány idején is gyakran élt ezzel az eszközzel.