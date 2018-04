Síelés közben eltűnt az OBI tulajdonosa

kép: BorsOnline

Nyoma veszett síelés közben az Alpokban, szombaton Karl-Erivan Haubnak a Tengelmann cégcsoport 58 éves vezetőjének. A speciális egységek nagy erőkkel keresik. - írja a BorsOnline Nagy erőkkel keresik Németország egyik leggazdagabb emberét, aki még a hétvégén tűnt el Matterhornnál síelés közben – adta hírül a das Bild . Az eltűnést a család jelentette a hatóságnál. A milliárdos testvére Christian a sajtónak eljuttatott levelében kijelentette: nagyon bíznak, hogy semmi baja bátyjának, hiszen rutinos síelőnek számít. A férfi egyébként teljes felszereléssel hagyta el szombat reggel a szállását és indult fel a hegyre a helyi vonaton, amely 3800 méter magas.A családja akkor riasztotta a rendőrséget, amikor nem jelent meg egy megbeszélt találkozón. A helyi rendőrség annyit közölt, ha lavina volt akkor nincs remény. Ha azonban egy mély gleccser repedésbe esett akkor jók az esélyei. Aki ilyen helyre zuhan be, a tapasztalatok szerint napok elteltével is megtalálják.A Tengelmann cégcsoportot egyébként a 19. század második felében alapították. Apja múlt hónapban bekövetkezett halála óta pedig Karl-Erivan Haubbal a Haub család ötödik generációja vezeti a csoportot.A cégcsoporthoz köthető többek között az OBI és a KiK is, de 2003-ig a Kaiser’s diszkontlánc is hozzájuk tartozott. A család vagyonát 6,4 milliárd dollárra becsülik.