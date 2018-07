Senkit nem fogad be az Olaszországba érkezett 450 fős migránscsoportból Ausztria

Ausztria nem fogad be senkit az Olaszországba hajón érkezett 450 fős migránscsoportból - tájékoztatta Sebastian Kurz osztrák kancellár olasz kollégáját, Giuseppe Contét egy kedden nyilvánosságra került levélben.



A dokumentumban, amelyet az APA osztrák hírügynökség megszerzett, Kurz azzal indokolta az elutasítást, hogy Ausztria 2015 óta lakosságarányosan több menedékkérelmet fogadott be, mint "számos más" uniós tagállam.



A szicíliai Pozzallo kikötőjében ért partot hétfőre virradó éjszaka az a mintegy 450 fős migránscsoport, amelynek tagjait Olaszország mellett további öt EU-tagállam között osztják szét. Olasz hatósági információk szerint a migránsok többsége eritreai és szomáliai, a többiek Nigériából, Bangladesből, Algériából, Líbiából, Szíriából, Egyiptomból származnak.



Az illegális bevándorlók eredetileg egy halászhajóval keltek útra a líbiai Zuarából, és mivel kormányos is volt a hajón, egyenesen az olaszországi partok felé tartottak. Amikor olasz vizekre léptek, a hajóról a migránsokat két olasz hatósági hajó vette át fedélzetére, de Matteo Salvini olasz belügyminiszter megtagadta beengedésüket olasz területre.



Giuseppe Conte olasz miniszterelnök vasárnap levélben fordult az EU-tagállamokhoz, segítségüket kérve. Ezt követően Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália és Málta jelezte, hogy befogad 50-50 embert, Írország húsz fő elhelyezését vállalta.