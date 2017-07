Savval támadtak a 35 éves anyára

Ötödször támadtak meg savval egy indiai nőt.



A 35 éves, Uttar Prades államban élő anya nemcsak négy korábbi savtámadás, hanem csoportos erőszak áldozata is volt a rendőrség vasárnapi közleménye szerint.



A legutóbbi támadás Lakhnauban, az állam fővárosában érte egy női szállás mellett, ahol közkútról vett éppen vizet.



A nő 24 órás rendőri védelmet kap a korábbi támadások miatt, melyek egy tulajdoni vitával vannak kapcsolatban.



Egyre nagyobb az elégedetlenség a városban, amiért a hatóságok képtelenek a nőt megóvni.



Elmondása szerint 2008-ban érte csoportos erőszak és az első savtámadás is egy tulajdoni vita miatt, amelynek részletei nem ismeretesek.



A bűncselekményt elkövető két férfit vádolják további két agresszióval is, ezek 2012-ben és 2013-ban történtek, mert a tettesek megpróbálták rávenni a nőt, hogy ejtse a vádakat ellenük.



Márciusban a nő lányával ült a vonaton, amikor rátörtek és arra kényszerítették az áldozatot, hogy savat igyon.



A két férfire tárgyalás vár, ám áprilisban óvadék ellenében szabadon engedték őket.



A hivatalos számok szerint évente több száz savtámadást követnek el Indiában, noha aktivisták szerint az esetek valódi száma ennél sokkal magasabb.



Az indiai legfelsőbb bíróság ugyan 2013-ban szabályozta a sav kereskedelmi forgalmát, de azt mondják, még mindig könnyű hozzájutni.