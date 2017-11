Savas támadásban elcsúfított arcú nők tartottak divatbemutatót

A manökenek a legnevesebb indiai divattervezők, köztük Rohit Bal, Ranna Gill és Archana Kochbar ruháit viselték, és a hétköznapoktól eltérően arcát most egyikük sem takarta el.



A Lalit szállodában tartott szokatlan divatshow-t a Make Love Not Scars nevű civil szervezet rendezte, amely a savas támadások túlélőit segíti életük - és olykor arcuk - újjáépítésében.



Ez a szervezet segítette a 20 éves Reshma Bano Qureshit, aki szerepelt a tavalyi New York-i divathéten, és aki éppen könyvet ír az általa átéltekről.



A divatbemutató célja az volt, hogy önbizalmat adjon a savas támadásban elcsúfított arcú nőknek, akik közül sokan a megvetéstől, az elborzadó tekintetektől tartva nem mernek emberek közé menni.



A civil szervezet szerint Indiában évente hivatalosan is több száz nő válik savas támadás áldozatává férje vagy más rokona részéről, de a valós szám inkább ezres nagyságrendű, mert a helyi hatóságok eltitkolják az esetek egy részét, az áldozatok némelyike meghal, mielőtt vizsgálat indulna, és vannak nők, akik a támadás ellenére is az őt bántalmazó családban maradnak. Az aktivisták tudnak olyan áldozatról, aki három támadás után is a férje mellett maradt.



A Lalit szálloda, ahol divatbemutató tartották, menedéket adott egy két hete eltorzított arcú és segítségre váró nőnek.



A Make Love Not Scars aktivistái igyekeznek meggyőzni az áldozatokat, hogy nem ők csúnyák, hanem a társadalom, amelyben élnek. A divatbemutatóval azt akarták demonstrálni, hogy a megtámadott nők is megérdemlik az elismerést, a szeretet, a helyet a társadalomban.



Tania Singh aktivista szerint a divatshow jó alkalom arra, hogy a megsebzett arcú nők vissanyerjék önbizalmukat, visszamenjenek az emberek közé, és kimondják, hogy nem nekik kell eltakarniuk az arcukat, hanem a világnak kell megváltoznia.