Sarkozy ügyvédje fellebbezni fog a rendőri felügyelet ellen

Thierry Herzog ügyvéd az RTL rádiónak pénteken adott interjúban közölte, hogy fellebbezni fognak az elrendelt felügyelet miatt, és az eljárás során bebizonyítják Sarkozy ártatlanságát. "Majd meglátjuk, hogy végül kiről derül ki, hogy szélhámos, bűnöző, gyilkos és tolvaj" - hangoztatta a francia sztárügyvéd.



Nicolas Sarkozy volt francia államfő ellen szerda este indult eljárás passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel elkövetett csalás gyanúja miatt. Az állítólagos bűnügy a 2007-es győztes elnökválasztási kampány idején történt, s a gyanú szerint Sarkozy elnökjelöltként Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől kapott több millió euró támogatást. Sarkozy 24 órát töltött rendőrségi fogdában, majd a bíróság rendőri felügyelet alá helyezte: nem látogathat Líbiába, Egyiptomba, Tunéziába és Dél-Afrikába, és nem léphet kapcsolatba az ügy másik kilenc gyanúsítottjával, a többi között két egykori, hozzá közeli miniszterrel, Claude Guéant-nal és Brice Hortefeux-vel.



Thierry Herzog emlékeztetett arra, hogy Sarkozy ellen már számtalanszor indult eljárás más ügyekben, de mindegyiket megszüntették. "Pontosan ugyanez fog történni most is" - ígérte az ügyvéd, aki szerint a rendőrségi kihallgatáson védencének kétszáznál több kérdést tettek fel, és ő mindegyikre tételesen válaszolt.



Sarkozy maga is "ellentámadásba" lendült: a TF1 televízió egyik csütörtök esti műsorában fogadkozott, hogy "becsülete diadalmaskodni fog". Azt hangoztatta, hogy ő áldozata annak a gyalázatnak, amelyet a "Kadhafi-banda" és a Mediapart tényfeltáró hírportál művel.



Az ügyészség eredetileg a volt államfőnek a Mediapart francia tényfeltáró hírportál ellen, hamisítás miatt tett feljelentése nyomán kezdett vizsgálódni. Az internetes újság ugyanis a 2012. májusi elnökválasztás előtt nyolc nappal - ezen Sarkozy vereséget szenvedett a szocialista Francois Hollande-tól - közzétett egy volt líbiai főhivatalnoknak tulajdonított dokumentumot, amely szerint Tripoli beleegyezett, hogy 50 millió euró értékben finanszírozza Nicolas Sarkozy 2007-es kampányát. A vádakat akkor a volt francia elnök gyalázatnak, a dokumentumot pedig hamisítványnak minősítette. A pénzügyi támogatásról kötött megállapodás tényét az elmúlt években több volt vezető líbiai politikus és közéleti ember is megerősítette, köztük a francia fegyverszállítási ügyekben közvetítőként fellépő Ziad Takieddine francia-líbiai üzletember, aki a francia vizsgálóbíróknak elmondta, hogy 2006-ban és 2007-ben a francia belügyminisztérium épületében három alkalommal adott át pénzzel teli bőröndöt, összesen 5 millió eurót Nicolas Sarkozynek, aki akkor belügyminiszter volt, illetve kabinetfőnökének, Claude Guéant-nak.