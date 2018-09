Sargentini-jelentés - Deutsch: Brüsszel bevándorláspárti többsége visszaél hatalmával

Az Európai Parlamentben (EP) kedden tárgyalják meg a Sargentini-jelentést, "helyesen kiejtve a Soros-jelentést", a vitán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz - fejtette ki a fideszes EP-képviselő. Emlékeztetett, a kormányfő felszólalására "bőkezűen" hét perc biztosított, de Orbán Viktornak ennyi is elég lesz, hogy megvédje a magyar polgárokat, hogy kiálljon Magyarország mellett, hogy a lehető leghatározottabban visszautasítsa azokat a vádakat, rágalmakat, amelyeket a jelentés megfogalmaz. Megjegyezte, az előzetes kalkulációk szerint a határozathozatal másnap, szerdán lesz.



A dokumentum elfogadása körül azonban egy "jogi csűrés-csavarás" zajlik, pedig a szabályozás világos - mondta Deutsch Tamás.



Az EP házszabálya meghatározza az előterjesztések elfogadásának menetét - magyarázta -, ez alól pedig az jelent kivételt, ha az Európai Unió alapszerződése eltérő, speciális többséget ír elő. A VII. cikkely szerinti előterjesztés az utóbbi körbe tartozik, így az ilyen dokumentum akkor tekinthető elfogadottnak, ha a leadott szavazatoknak - az igen és a nem szavazatoknak, valamint a tartózkodásoknak is - az összeszámlálása alapján a támogató voksok több mint kétharmadot érnek el. Emellett feltétel, hogy a szavazatszám elérje az EP létszámának többségét.



A brüsszeli bevándorláspárti többség azonban olyan helyzetet akar előállítani, amelyben egy nekik mindenképpen kedvező eredmény születik, és az alapján el tudják ítélni Magyarországot - mondta a politikus.



Hozzátette, noha a szavazás végeredménye bizonytalan, de árulkodó, hogy ehhez a "jogi csűrés-csavaráshoz" folyamodtak.



A rendőrség által szexuális erőszak miatt keresett menekült afgán férfi ügyében Deutsch Tamás kérdésre azt mondta: minden erőszakos bűncselekmény felháborító, a szexuális erőszak pedig még elemibb felháborodást kelt minden jóérzésű magyarban.



Bárhol bármikor bárki követ el ilyen bűncselekményt, a rendőrségnek kötelessége "hajtóvadászatszerű" eljárásban elfognia a feltételezett bűnelkövetőt, majd példás ítéletre van szükség - jelentette ki a Fidesz EP-képviselője.



Egyúttal azt javasolta, hogy azok, akik szerint nem szabad összekapcsolni az illegális migrációt és a bűncselekmények számát, mondják el ezt a szexuális erőszak áldozatának vagy a nő családtagjainak.