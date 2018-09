Salvini pártja nem csatlakozhat az EPP-hez, de máris csatlakozott Bannon mozgalmához

A fősodorbeli konzervatív pártokat tömörítő EPP növelni szeretné tagpártjai számát a jövő évi európai parlamenti (EP-) választásokra készülve, amelyeken az olasz Ligához hasonló populista pártok megerősödése várható. Az EPP-hez tartozó német kereszténydemokrata-keresztényszociális unió (CDU/CSU) egyik politikusa, az Európai Bizottság költségvetésért felelős tagja, Günther Oettinger azonban kijelentette a La Repubblica című olasz napilapban szombaton megjelent interjújában: Salvini pártjának felvétele "nincs napirenden, egyébként is Liga nem osztja a mi értékeinket, és nem hiszem, hogy lenne közeledés". Oettinger ugyanakkor hozzátette: nem zárja ki, hogy a választások után együttműködjenek a parlamentben az euroszkeptikus pártok és az EPP.



Salvini azonban már meghozta politikai döntését, mert pénteken találkozott Bannonnal, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadójával, aki létre akarja hozni a jelenlegi európai intézmények ellen forduló pártok koalícióját. A Liga ezzel csatlakozott a Bannon kezdeményezte, Mozgalom nevű tömörüléshez - állapította meg a dpa hírügynökség.



"Mi (a populista pártok) azon vagyunk, hogy az Európai Parlament legnagyobb csoportja legyünk" - jelentette ki Salvini szombaton a Comói-tóhoz közeli Cernobbióban az Európai Ház - Ambrosetti elemzőintézet gazdasági fórumán, amelyen Oettinger is részt vett.



"Úgy gondolom, hogy a jövő évi EP-választások az utolsó esély lesz Európa megmentésére" - tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes.



Az AFP hírügynökség arról számolt be, hogy Mischael Modrikamen belga politikus, a Néppárt nevű szélsőjobboldali vallon mikropárt vezetője, aki már korábban csatlakozott a Bannon-féle Mozgalomhoz, pénteken a római belügyminisztériumban találkozott Salvinivel és Bannonnal. A hármas találkozóról fényképet tett fel a Twitterre, és azt írta alá Salvinire utalva: "Ő is velünk van!" Jelen volt a fórumon Geert Wilders holland bevándorlásellenes politikus is, aki szintén érdeklődést mutatott Bannon mozgalma iránt az AFP szerint, és kifejezte abbéli reményét, hogy ez a tömörülés lesz Európa legnagyobb pártcsaládja.



Bannon egy korábbi, a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában elmondta, hogy a brüsszeli székhelyű szervezete "laza szövetséget" és térbeli teret akar biztosítani a jobboldali populista vezetők együttműködésére az EP-választások előtt.