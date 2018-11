Salvini: az olasz kormány nem bukik meg

Az Öt Csillag Mozgalom és a Liga közös kormányzása nincs veszélyben - nyilatkozta Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes a Liga vezetője szerdán az olasz közrádiónak, miután a migrációs-biztonsági, valamint az igazságügyi reform is jelentős feszültséget teremtett a két olasz kormánypárt között.



Matteo Salvini eloszlatta a kormányválságról az olasz sajtóban terjedő híreszteléseket, hangsúlyozva, hogy az Öt Csillag Mozgalom (M5S)-Liga a helyén marad és maradéktalanul teljesíti az olaszoknak tett ígéreteket.



"Józan ésszel és alázattal minden megoldható" - hangsúlyozta a Liga vezetője a Radio1 olasz közszolgálati rádióban.



A Matteo Salvinihez közeli politikai források viszont az AGI olasz hírügynökségnek "nagyon feszültnek" nevezték a két kormánypárt vezetője közötti viszonyt. Sajtóértesülések szerint Matteo Salvini nem válaszol a másik kormányfő-helyettes, Luigi di Maio az M5S vezetője telefonhívásaira sem. A Corriere della Sera legnagyobb olasz napilap azt írta, Luigi di Maio folyamatosan panaszkodik szövetségesére. Belefáradtam - idézte Luigi Di Maiót a Corriere, amely szerint nem kizárt, hogy az M5S-Liga kormány már a májusi Európai Parlamenti (EP-) választásokig se tart ki. Liga-bel források nem zárják ki, hogy már márciusban választások lesznek.



Közvetíteni szokás szerint Giuseppe Conte miniszterelnök próbál, aki szerda délután újabb egyeztetésre hívta Salvinit és Di Maiót. Az eredetileg kedd estére tervezett találkozót korábban Matteo Salvini mondta le, aki közösségi oldalán üzente, hogy Luigi Di Maio helyett kedd este inkább egy tál tészta mellett megnézi a tévében az olasz labdarúgócsapatok szereplését a Bajnokok Ligájában. A tészta fotóját közösségi oldalán is posztolta.



A június elején felállt kormányban már többször akadt ellentét az M5S és a Liga között, például amikor vita bontakozott ki a kikötők megnyitásáról a migráns-hajók előtt. Most a feszültséget két törvény élezte ki: a Salvini által kidolgozott migrációs-biztonsági csomag támogatását az M5S parlamenti tagjainak egy része megtagadta, ezért szerdán bizalmi szavazással fogadták el. Ezért cserébe viszont az M5S a korrupcióellenes igazságügyi reformhoz kért támogatást a Ligától, amely fenntartásait fejezte ki az elévülés átalakítását célzó tervekkel szemben. Ezzel kapcsolatban Matteo Salvini azt mondta, "meg fogunk tudni egyezni".



Olasz sajtóvélemény szerint az M5S-Liga kormányában szünet nélküli erőpróba zajlik a két szövetséges között, amelyek folytonos választási kampány közepette kormányoznak saját támogatottságuk növelését remélve.



A felmérések szerint a kormány kezdeti 60 százalék feletti támogatottsága hat hónap után csökkenést mutat, és a kormánypártok népszerűsége sem növekszik. Az M5S a választásokon szerzett 32,7 százalékról 28,2-re csökkent, a Liga a márciusi választásokon elért 17, százalékról október elejére 33,8-ra erősödött, azóta viszont már 30,4 százalékra gyengült.



Elemzők egy része kizárja, hogy az M5S vagy a Liga már az EP-választások előtt "felborítsa" a közös kormányzást. A Corriere annak a feltételezésnek is hangot adott, hogy az M5S és a Liga között a közvélemény előtt zajló viták tulajdonképpen csak arra kellenek, hogy a másiknak időnként látványosan engedve mindkét párt megszerezze magának azt, amit politikailag el akar érni.