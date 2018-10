Sajtóhírek szerint Afrikából csempészett vadhúst árulnak Brüsszelben

A VRT flamand közszolgálati csatorna riporterei rejtett kamerával járták be a városrészt, ahol néhány üzletben Afrikából becsempészett majom- és antilophúshoz is hozzá tudtak jutni. A vásárolt húsok védett fajok, például a Brazza-cerkóf, a vörösfarkú cerkóf és a kék bóbitásantilop orvvadászatából származtak - derült ki.



Szakértők rámutattak: Brüsszelt közvetlen repülőjáratok kötik össze számos afrikai várossal, ezért vált fontos célpontjává a csempészeknek, akik innen Európa más részeire is szállítanak az illegálisan elejtett állatok húsából. Becslések szerint a belga főváros repülőterén keresztül évente 100-150 tonna vadhúst csempésznek Európába.



Jó példa erre, hogy két héttel ezelőtt hat kilogramm krokodil- és antilophúst foglaltak le a zürichi repülőtéren egy Brüsszelből érkezett utasnál. Noha pénzbírságot és börtönbüntetést is kiszabhatnak a veszélyeztetett állatok húsának illegális kereskedelméért, kicsi a lebukás kockázata.



Az elmúlt négy évben senki ellen nem emeltek vádat emiatt Brüsszelben. A sok más európai nagyvárosban is kapható, egyesek számára ínyencségnek számító, egyébként igen drága húsfélék jelentős egészségügyi kockázatokat jelenthetnek, még ha általában füstölve is árulják őket, ami jelentősen csökkenti a megbetegedések lehetőségét