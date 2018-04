A tavalyi év volt az eddigi legnehezebb a román bevándorlási hivatal számára (IGI), hiszen több menedékkérelemmel szembesült, mint a 2007-2016-os időszakban összesen - mutatott rá Mircea Babau főfelügyelő, az IGI menekültügyi igaztóságának vezetője kedden egy bukaresti szakmai konferencián.



Romániától tavaly csaknem ötezer külföldi kért menedéket: legtöbbjük illegális bevándorló.



"Összehasonlításképpen míg 1998-ban egész évben 657 külföldi kért Romániától védelmet, tavaly pedig áprilisban egyetlen hónap pont ugyanennyi menedékkérelmet adtak be. Az előző évhez képest tavaly több mint két és félszerese nőtt a menedékkérők száma" - idézte az Agerpres hírügynökség az IGI illetékesét.



Babau rámutatott a legtöbb határsértő Szerbia felől érkezett, az IGI temesvári befogadási központjában 3800 menedékkérelmet regisztráltak. A főfelügyelő elmondta: innen sikerült 2400 kérelmezőt az ország más részein működő befogadó központokba áthelyezniük



.Idén eddig 580 menedékkérelmet jegyeztek be az IGI-nél. Mircea Babau szerint várhatóan ebben az évben is sok külföldi fog menedékért folyamodni Romániában, "de remélhetőleg nem annyian mint tavaly".



A román bevándorlási hivatal februárban közölt éves összesítése szerint a menedékkérők közül 3643-nak biztosítottak szállást és ellátást az IGI nyílt befogadó központjaiban. Tavaly a friss menedékkérelmek kevesebb mint felét sikerült elbírálni, a kérelmezők közül 1309-en részesültek valamilyen szintű védelemben.



Azok a határsértők, akik menedéket kérnek Romániától, szabadon mozoghatnak az országban, akik közül a sokan próbálnak a román-magyar határon átszökve bejutni a schengeni övezetbe. Romániából tavaly már több külföldi próbált illegálisan távozni, mint ahányan illegálisan léptek be az országba.



Tavaly a magyar határon mintegy háromezer - az előző évinél ötször több - Romániából kifele tartó határsértőt állítottak meg a határrendészek.