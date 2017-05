Romániában kormányzati sürgősségi bizottság alakult az oltáshiány rendezésére

A testület felállításáról a román kormány határozott csütörtöki ülésén. A testület fő feladata az országos oltásprogramok működésében keletkezett zavarok kiküszöbölése. A testületnek azonnal megoldásokat kell találnia a 2016-ban kezdődött oltáshiányra - olvasható a kormány közleményében.



Május végéig kell a cselekvési tervet bemutatni, amelynek gyakorlati megvalósítását szeptember végére tűzték ki. A bizottság törvénymódosítást javasolhat, hogy rövid távon biztosítható legyen a hiányzó oltóanyag beszerzése, akárcsak a hosszú távú, rendszeres ellátás.



A román kormány közvetlenül az egészségügyi miniszter alárendeltségében egy másik testületet is létesített, amelynek feladata az országos oltásprogramok felügyelete. Ennek a testületnek is az oltások beszerzésében és kezelésében, valamint a lakosság tájékoztatásában lesz szerepe.



Romániában tavaly év elejétől kanyarójárvány tört ki, amelynek eddig - a kormány csütörtöki közleménye szerint - 27 halálos áldozata volt, és több mint 5700-en betegedtek meg. A járványt az oltóanyag-ellátásban mutatkozó némi hiány és az okozta, hogy egyes szülők megtagadták a vakcina beadatását gyermekeiknek.



A kanyaró megjelenése után egyre többen panaszkodtak arra, hogy gyermeküket hiába vitték családorvoshoz, hogy beoltassák, mert nincs vakcina. Az egészségügyi minisztérium sokáig nem ismerte el, hogy hiány lenne, a fordulat akkor következett be, amikor Sorin Grindeanu miniszterelnök elmondta a nyilvánosság előtt, hogy ő sem tudta beoltatni gyermekeit kanyaró ellen, mert nincs elég oltóanyag.