Románia kiáll Spanyolország területi épsége mellett

A román államfő csak a közeli partnernek tekintett országok Bukarestbe látogató minisztereit szokta rövid udvariassági látogatásra fogadni, de ilyen esetben is ritkaság, hogy a találkozó tényén kívül a különböző rangú felek megbeszéléséről részleteket is közöljenek. A spanyol külügyminiszter bukaresti látogatása alkalmával azonban a román elnöki hivatal kivételt tett, és beszámolt arról, hogy Klaus Iohannis fontosnak tartja az alkotmányos keret és a nemzetközi jog tiszteletben tartását a katalóniai helyzet rendezésében.



A román államfő azt is leszögezte: országa Spanyolország belügyének tekinti a katalóniai feszültséget, kifejezve reményét, hogy a hatóságok megtalálják a legjobb megoldást az alkotmányos rend helyreállítására.



A spanyol diplomácia vezetőjével közösen tartott bukaresti sajtóértekezleten Teodor Melescanu román külügyminiszter is leszögezte: bármilyen egyoldalú függetlenségi nyilatkozat nélkülözi a jogi alapot, és semmilyen jogi következménye nem lehet. Melescanu Románia teljes szolidaritásáról biztosította Spanyolországot, amelyet modellnek nevezett a demokratikus és európai értékek tisztelete terén.



Dastis Quecedo méltatta az országában élő nagy számú román közösség Spanyolországgal szemben tanúsított hűségét. Kifejtette: a román közösség tagjai általában jól beilleszkednek a spanyol társadalomba, hozzájárulnak az ország gazdasági fejlődéséhez és legtöbben a válság idején is kitartottak, maguk is hozzájárulván később az ország talpra állásához.



A spanyol külügyminiszter vendéglátójával egyetértésben azt állította: a Katalóniában élő románok - és a tartomány minden más lakója számára is - a bizonytalanság esetleges elhúzódása jelentené a legnagyobb veszélyt, ami súlyos gazdasági következményekkel járhat.



Dastis Quecedo elismeréssel beszélt Románia kiugró ritmusú gazdasági növekedéséről, amely a spanyol befektetők számára is vonzó. Megemlítette, hogy a két ország közti kereskedelmi forgalom jelenleg évi négymilliárd euróra tehető.



A két külügyminiszter a polgárok és vállalkozások kettős adóztatásának elkerüléséről írt alá egyezményt a bukaresti közös sajtótájékoztatón.