Robottal is megíratták a kínai felvételit

A kínai oktatási tárca szerint a mintegy 9,4 millió felvételizőből idén tízezerrel több, mintegy 3,72 millió kezdheti meg tanulmányait az ország felsőoktatási intézményeiben. A helyi hatóságok a központi intézkedéseket tovább szigorították a csalások elkerülésére, mivel az elmúlt években sok kárt okoztak a felvételi vizsgarendszernek a nagyon kifinomult csalási módszerek. Ezek miatt tavaly például egész Kína területén bűntettnek nyilvánították a csalást az egyetemi felvételiken, akár három-hét év börtönnel is büntethetik a központi egyetemi felvételiken csalókat és az őket segítőket.



Honan tartományban, ahol a legtöbb, mintegy 860 ezer diák felvételizik, 16 embert őrizetbe vettek vizsgacsalással kapcsolatos üzelmek miatt, és elkoboztak különféle jelzőkészülékeket, telefonokat, laptopokat.



A kelet-kínai Santung tartományban a helyi oktatási hivatal elrendelte, hogy a felvételi időszak alatt az egyetemisták nem hiányozhatnak az órákról, elkerülendő, hogy beüljenek a felvételiző helyére és megírják a feladatsorokat. "Ki fogjuk vizsgálni azon hiányzók hollétét, akiknek nincs jelentős okuk a távolmaradásra. Szigorúbban bíráljuk el a diákok kérését a hiányzásra" - közölte a hivatal.



Pekingben rendőri felügyelttel szállították a város 92 vizsgahelyére az írásbeli feladatokat. A szállítmányokat GPS navigációs rendszerrel és térfigyelő kamerákkal is megfigyelték.



Az elmúlt években számos kínai középiskolás külföldi egyetemre felvételizett, de többségük a helyi egyetemeket választja. A gaokaót a kínai fiatalok jövője szempontjából a legmeghatározóbb megmérettetésnek tartják. A vizsgák közül három kötelező, a kínai nyelv és irodalom a matematika és az angol nyelv. Ezenkívül vannak még tantárgyak, attól függően, hogy humán vagy reálszakra jelentkezik a diák.



Egy robot is megírta a matematika felvételi vizsgát a délnyugat-kínai Csengtuban.



Az AI-MATHS nevű robot, amelyben 11 szerver van, a matekvizsga két változatát is teljesítette. (Kína különböző térségeiben eltérnek egymástól a felvételi feladatok.)



A robot 22 perc alatt lett kész a pekingi változattal, és a maximális 150 pontból 105-öt ért el. A teszt egy másik változatánál 100 pont lett az eredménye.

A diákoknak két órába telik, hogy befejezzék a matektesztet. Remélem, hogy robotunk jövőre javítani fog eredményén, és 130 pont fölött fog teljesíteni" - közölte Lin Huj, a mesterséges intelligenciát kifejlesztő Csunhsziangjünhszüe Technology csengtui vállalat vezérigazgatója.



Februárban a robot még csak 93 pontot ért el egy matekteszt megoldásakor, ami alig magasabb, mint a 90 pontos minimumkövetelmény.



A cég részt vesz a kínai tudományos és technológiai minisztérium programjában, amelynek célja gaokao robotok kifejlesztése. Terveik szerint 2020-ra lesznek olyan fejlettek a mesterséges intelligencia robotok, hogy a felvételi vizsga teljesítésével "képesek legyenek felvétel nyerni" Kína legnevesebb felsőoktatási intézményeibe, köztük a pekingi egyetemre.