Robert Mueller: Donald Trump nem bűnvádi célpontja az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatnak

Robert Mueller, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság vezetője közölte Donald Trump elnök ügyvédjeivel, hogy Trump az alanya, nem pedig a bűnvádi célpontja a vizsgálatnak.



Az erről szóló információt a The Washington Post című lap közölte meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hozzátéve, hogy ezt Mueller állítólag még a múlt hónapban mondta az ügyvédeknek.



A lap megjegyezte: az ügyészek "alanynak" tekintenek valakit, aki ellen vizsgálat folyik, de nincs bizonyíték a vádemeléshez. Az újság ugyanakkor azt is állította, hogy magánbeszélgetésekben Robert Mueller azt az álláspontot képviselte volna, hogy megpróbálja lezárni azt a dossziét, amely az igazságszolgáltatás akadályozásáról szól, és arról kérdezné Donald Trumpot, hogy valóban megpróbálta-e meggátolni az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatot.



A National Review című, kéthetente megjelenő konzervatív magazin szerint Mueller álláspontja azt jelenti, hogy a vizsgálóbizottság leminősítette Trump vélelmezett szerepét az oroszokkal történt állítólagos összejátszásban, amelyre egyes vélemények szerint a 2016-os elnökválasztási kampány idején került volna sor. Donald Trump mindig következetesen cáfolta az összejátszás vádját, s legutóbb március 18-án tett közzé Twitter-bejegyzést, amelyben "boszorkányüldözéssel" vádolta Robert Muellert. "A Mueller-vizsgálatnak soha nem lett volna szabad elkezdődnie, miután nem volt összejátszás, és nem volt bűncselekmény, az egész egy fondorlatos tevékenységen, valamint a csalárd Hillary és a Demokrata Párt által fizetett hamis dosszién alapul" - írta az elnök. S egyúttal emlékeztetett arra is, hogy a vizsgálóbizottságban "13 keményvonalas demokrata", Hillary Clinton "néhány nagy támogatója" és "nulla republikánus" foglal helyet.