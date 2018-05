Robbanások rázták meg Kabult - többen meghaltak

Több nagy robbanás történt szerdán, gyorsan egymást követően az afgán fővárosban, öngyilkos merénylők és fegyveresek összehangolt támadásokat követtek el két rendőrkapitányság ellen - közölte a rendőrség és több belügyminisztériumi tisztségviselő.



Az első támadás során három fegyveres kézigránátokat hajított egy rendőrkapitányságra Kabul nyugati részén, majd közülük ketten felrobbantották magukat, lángba borítva az épület egy részét - mondta Vísz Ahmad Barmak afgán belügyminiszter. A harmadik támadót a rendőrség lelőtte - tette hozzá. Két rendőr életét vesztette, két rendőr és egy civil megsebesült - közölte.



Az első támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam dzsihadista szervezet jelentkezett a szócsövének számító Aamák hírügynökségen keresztül. A támadás a Kabul nyugati részén található Dast-e Barcsi nevű, síita többségű körzetben történt. Az Iszlám Állam szunnita szélsőségesei eretneknek tartják a síitákat, és rendszeresen meggyilkolásukra biztatják követőiket.



A második támadás az elsőtől mintegy 10 kilométerre, a város szívében történt. Egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát a helyi rendőrőrs bejáratánál. A belügyminiszter tájékoztatása szerint eközben két vagy három, egy közeli épületben elrejtőzött támadó tűzváltásba keveredett a biztonsági erők tagjaival. Nadzsíb Dánes belügyi szóvivő elmondta, hogy csaknem hét órányi tűzpárbaj után a támadás véget ért. Ez utóbbi támadás elkövetőjeként a kabuli kormány és az afgán biztonsági erők ellen fegyveres felkelést folytató tálib szélsőségesek jelentkeztek szóvivőjükön, Zabihulláh Mudzsáhidon keresztül.



Az AFP francia hírügynökség későbbi jelentése szerint egy harmadik robbanást is lehetett hallani az afgán fővárosban. A halálos áldozatok számával kapcsolatosan a különböző hírügynökségek egymásnak ellentmondó adatokat közöltek: a dpa német hírügynökség 13 halottról, az EFE spanyol hírügynökség nyolc halottról, az AP amerikai és a Reuters brit hírügynökség hét halottról számolt be helyi hivatalos forrásokra hivatkozva. A sebesültek számával kapcsolatosan a hírügynökségek egybehangzóan 17 embert említettek.



Az afgán biztonsági erők az egész országban heves harcokat vívnak a tálib mozgalommal és az Iszlám Állam terrorcsoporttal, amelyek egyre nagyobb területen aktívak az ország északi részében, és Kabulban is rendszeresen hajtanak végre támadásokat. Az ENSZ adatai szerint a konfliktus miatt tavaly több mint 445 ezren kényszerültek otthonuk átmeneti elhagyására.