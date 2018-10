Robbanások az afgán fővárosban - fotók a helyszínről

Az afgán választási bizottság eközben közölte, hogy szervezési és technikai problémák miatt meghosszabbítják a szavazást. Afganisztánban szombaton kezdődtek meg a parlamenti választások, a voksolást rendkívüli biztonsági intézkedések kíséretében rendezik. Az afgán belügyminisztérium tájékoztatása szerint 15 támadás történt az országban, legtöbbjüket házilagos készítésű robbanószerrel hajtották végre, de voltak rakétatámadások is. A Pazsvok afgán hírügynökség Twitter-bejegyzése szerint legalább 15 ember halt meg, és 110 sebesült meg a támadásokban. A kabuli kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálib szélsőségesek korábban a voksolás bojkottálására szólították fel a lakosságot, és támadásokkal fenyegettek. Zabiulláh Mudzsáhid tálib szóvivő szombati Twitter-üzenetében ismét távolmaradásra szólította fel a lakosságot. "A lakosságnak tartózkodnia kell attól, hogy részt vegyen ebben a teátrális folyamatban annak érdekében, hogy megóvja életét" - írta. Az AFP francia hírügynökség egyik újságírója - elmondása szerint - menekülő, rémült emberek tömegét látta az egyik, iskolában kialakított szavazóhelyiségben bekövetkezett robbanást követően. A francia hírügynökségnek egy szemtanú elmondta, hogy bomba robbant egy szavazóhelyiségként szolgáló mecsetben is, egy rendőr megsebesült. Asraf Gáni afgán elnök a szavazóhelyiségeket járja, és voksolásra buzdítja az embereket.A szavazást rendkívüli biztonsági intézkedések kíséretében rendezik, a legtöbb nagyvárosban például teljesen vagy jelentősen korlátozzák a közlekedést, a biztonságra több mint 54 ezer katona, rendőr és a titkosszolgálatok munkatársai felügyelnek. Nadzsíb Dánes belügyi szóvivő később bejelentette, hogy további 20 ezer katonát küld az ország 21 ezer szavazóhelyiségének biztosítása érdekében. Az országban uralkodó rossz biztonsági helyzet miatt azonban a választóhelyiségek harmada nem is nyitott ki. Számos további szavazóhelyiség szervezési és technikai problémák miatt nem tudott kinyitni idejében. A választási bizottság bocsánatot kért a voksolóktól, és ígéretet tett arra, hogy ezeknek a szavazóhelyiségeknek a nyitvatartását meghosszabbítják, egyes esetekben akár vasárnapig. A szavazás napjára lezárták a legfontosabb, torkami határátkelőt Pakisztán felé. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint délután négy, közép-európai idő szerint 13.30-ig tartanak nyitva. Az első, előzetes eredményekre november 10-én lehet számítani, a hivatalos eredményeket pedig december 20-án ismertetik a tervek szerint. Kandahár tartományban a választásokat nem sokkal a voksolás előtt egy magas rangú tisztségviselők ellen elkövetett merénylet miatt elhalasztották, Gazniban pedig már nyáron ez a döntés született a választókerületek újrarajzolása körüli megoldatlan kérdések miatt. Ez Afganisztánban a harmadik parlamenti választás a tálibok 2001-es bukása óta, és az első, amelyet az afgán hatóságok teljes mértékben egyedül szerveznek és biztosítanak. A parlamenti választásokat így is több éves csúszással rendezik az eredetileg kitűzött időponthoz képest. Párhuzamosan tartományi választásokat is rendeznek a hozzávetőleg 34 millió lakosú országban.

