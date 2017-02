Robbanás történt egy gépipari üzemben Csehországban, sokan megsérültek

Két ember életveszélyes, kettő pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett, a többiek könnyebben sérültek meg - közölte Hana Kaizarová, a Pardubicei régió rendőrségének szóvivője. Négy tűzoltó is könnyebb sérüléseket szenvedett.



A rendőrség szerint több tűzoltóegység, két mentőhelikopter és mentőkocsik is érkeztek a helyszínre, de nem tudtak a raktár közelébe férkőzni, mert órákkal az első robbanás után is szinte folyamatosan kisebb-nagyobb detonációk hallatszanak odabentről, egy nagy csarnokból, ahol egyebek között robbanóanyagokat és gázpalackokat tartanak.



A hatóságok az üzemben dolgozókat evakuálták és a rendőrség lezárta az egész környéket.



A raktárt üzemeltető Policské Strojírny cég vezetése egyelőre nem nyilatkozott a történtekről.



Ebben a kelet-csehországi gépipari üzemben, amelynek nagyobbik része ma raktárként szolgál, már 2015 szeptemberében felrobbant 320 tonna lőpor. A hatalmas robbanás több mint ötven méterre röpítette a csarnok acélelemekből készült tetejét. Akkor az okozott kár meghaladta a 14 millió koronát (160 millió forint). A környékbeli lakosok már évek óta követelik, hogy a hatóságok zárják be az üzemet, vagy legalább szigorúbban ellenőrizzék az ott veszélyes anyagokat tároló cégeket.