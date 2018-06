Robbanás történt a zimbabwei elnök kampánygyűlésén

Robbanás rázta meg az Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök egyik kampánygyűlésének helyt adó stadiont a délnyugat-zimbabwei Bulawayóban szombaton. Az államfőnek nem esett baja, biztonságos helyre szállították - közölte az elnöki szóvivő. Több más résztvevő azonban megsebesült.



George Charamba szóvivő a robbanás után nem sokkal elmondta: egyelőre nem egészen világos, mi is történt, de feltehetően vannak sebesültek, mivel a robbanás a kampánygyűlésen felállított VIP-sátorban következett be.



Későbbi zimbabwei sajtóértesülések szerint sebesüléseket szenvedett Kembo Mohadi alelnök, Oppah Muchinguri-Kashiri környezetvédelmi miniszter, illetve Constantino Chiwenga alelnök felesége, Mary Chiwenga.



Az internetre feltöltött képek alapján egyik sebesült állapota sem tűnik súlyosnak.



A 75 éves Mnangagwa testi épségét látszanak igazolni azok a fényképek is, melyen az elnök és Chiwenga alelnök a robbanás sebesültjeit látogatják egy kórházban.



A világhálóra feltöltött egyik videofelvételen az látható, hogy a nem túl nagy erejűnek tűnő robbanás Mnangagwa pódiuma mellett történt, pillanatokkal azután, hogy a híveihez szóló elnök elhagyta az emelvényt.



A zimbabwei sajtó egy része már az elnök elleni "merényletkísérletként" emlegeti a robbanást.



Zimbabwéban július végén elnök- és parlamenti választásokat tartanak.



Az elnök később elítélte a robbantást. Kijelentette: e "gyáva tett" nem fogja megakadályozni az országot a szabad és békés választások megtartásában. Hozzátette: a robbanószerkezet tőle egy arasznyira lépett működésbe, de "még nem jött el" az ő ideje.



Mnangagwa legfőbb kihívója, a 40 éves Nelson Chamisa pedig kijelentette: a politikai erőszak semmilyen formája nem fogadható el.