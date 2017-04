Részegen akarta vezetni a chartergépet

Nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a szlovák pilótát, aki szilveszterkor részegen akart vezetni egy chartergépet Kanadában.



A kanadai Alberta tartomány bíróságának ítélete szerint a börtönbüntetés letöltése után a 37 éves Miroslav Gronych még egy évig nem vezethet repülőgépet - írta a BBC News.



A pilótának, akinek börtönbüntetéséből levonják az eddig letöltött időt, 100 kanadai dollár (21 ezer forint) pénzbírságot is fizetnie kell.



Szilveszter éjjel Gronych ittas állapotban érkezett a Boeing 737-es gép pilótafülkéjébe. A repülőgép a Sunwing kanadai légitársaság megbízásából a mexikói Cancúnba repült volna, fedélzetén 99 utassal és az öttagú személyzettel.



A hatóságok szerint a személyzetnek feltűnt a repülőgép kapitányának különös viselkedése, majd a pilóta el is vesztette az eszméletét. Ezután értesítették a rendőrséget, amely őrizetbe vette.



A férfi véralkoholszintje két órával az elfogása után is a megengedett 0,8 ezrelék háromszorosa volt. A gép végül egy másik pilótával indult Cancúnba.



Gronych március 21-én bűnösnek vallotta magát.