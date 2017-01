Részegen akart repülőgépet vezetni egy szlovák pilóta

Röviddel a járat indulása előtt rendőrök vezettek ki egy részeg szlovák pilótát egy repülőgép pilótafülkéjéből a kanadai Calgaryban.



A Travel Service cseh légitársaság 37 éves pilótája, Miroslav Gronych szombaton ittas állapotban érkezett a Boeing 737-es gép pilótafülkéjébe. A repülőgép a Sunwing kanadai légitársaság megbízásából a mexikói Cancúnba repült volna, fedélzetén 99 utassal és az öttagú személyzettel.



A hatóságok szerint a személyzetnek feltűnt a repülőgép kapitányának különös viselkedése, majd a pilóta el is vesztette az eszméletét. Ezután értesítették a rendőrséget, amely őrizetbe vette. A férfi véralkoholszintje két órával az elfogása után is a megengedett 0,8 ezrelék háromszorosa volt.



A Sunwing légitársaság, amely telente a személyzettel együtt repülőgépeket kölcsönöz a Travel Service charter légitársaságtól, szóvivőjén keresztül megköszönte a személyzet lelkiismeretességét "e sajnálatos incidens során". A gép végül egy másik pilótával indult Cancúnba.



A napokban egy indonéz légitársaság, a PT Citilink Indonesia is elbocsátotta egyik pilótáját, aki szintén részegen akart repülőgépet vezetni december 28-án. Az utasok akkor kezdtek gyanakodni, amikor elmosódott szavakat és zavaros bejelentéseket hallottak a pilótafülkéből. Sokan elhagyták a gépet és a pilóta lecserélését követelték, mert attól tartottak, hogy részeg vagy drogok befolyása alatt áll. A légitársaság két vezetője az eset után benyújtotta lemondását.