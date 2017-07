Restaurálják a trieszti vasútmúzeumot

Felújítják a trieszti vasútmúzeumot, hogy igazi turisztikai látványossággá váljon.



A közvetlenül a kikötő mellett álló, Robert Seelig osztrák építész által tervezett épület restaurálása négymillió euróba kerül. A múzeum épületét 1901-1906 között emelte a Császári és Királyi Osztrák Államvasutak.



További nyolcmillió euróra lesz szükség a restaurálás második szakaszához Dario Franceschini olasz kulturális miniszter, Debora Serracchiani, Friuli-Venezia Giulia régió elnöke, valamint Renato Mazzoncini, az olasz állami vasutak (FS) vezetőjének közlése szerint.



A monumentális épület, amely a jelenlegi jachtkikötő rakodópartja előtt található, az Ausztriából Triesztbe vezető vasútvonal, a Transalpina végállomása volt. Jelentősége az állomás 1906-os átadása után folyamatosan növekedett, a vasfüggöny 1945-ös létrejöttével azonban csökkent. 1959-ben megszüntették rajta a rendszeres vonatközlekedést.



"A múzeum előtti sínek még működőképesek, ezért történelmi vagonokat tudunk itt mozgásba hozni" - mondta az olasz vasúti vezető.



A múzeum történelmi vonatokat bemutató gyűjteménye a maga nemében egyedülálló. A külső területen lévő 24 sínpáron régi mozdonyokat, utasszállító és tehervagonokat, pályakarbantartó járműveket és villamosokat is bemutatnak.



Az épület kiállítótereiben Trieszt és Olaszország változatos vasúttörténetének minden korszakából láthatók fotók és tervek, köztük egy egyenruha-gyűjtemény is. A múzeum szakkönyvtárral és egy modell-, valamint modellpálya-gyűjteménnyel is rendelkezik.