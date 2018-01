Republikánus politikusok szerint Trump nem is pöcegödrözte le Afrikát

Donald Trump elnök nem használta a "pöcegödör országok" kifejezést, amikor a héten a bevándorlásról tanácskozott kongresszusi politikusokkal a Fehér Házban - legalábbis egyes republikánus politikusok ezt állították a vasárnapi televíziós politikai vitaműsorokban.



David Perdue georgiai republikánus szenátor az ABC televízió Ez a hét című műsorában azt mondta: Trump elnök a kongresszusi politikusokkal tartott megbeszélésen nem használta a "pöcegödör országok" minősítést Haitira, Salvadorra és afrikai országokra utalva. Perdue szerint az erről szóló kommentár - amelyet a The Washington Post írt meg Richard Durbin demokrata párti szenátorra hivatkozva - "durva ferdítés". A szenátor, aki jelen volt a Fehér Házban tartott tanácskozáson, hozzátette: "még hányszor kell elmondanom, hogy ez durva ferdítés?".



A CBS televízióban hasonlóképpen nyilatkozott Tom Cotton, Arkansas állam republikánus szenátora. Ő is Durbin szenátort okolta, azt állítva, hogy Durbin "elferdítette" az elnök szavait. "Én ugyan nem hallottam (azt a mondatot), amit Durbin szenátor többször is elismételt, de a szenátor már többször is elferdítette azt, ami a Fehér Házban tartott találkozókon történik, tehát talán most nem is kellene meglepődnünk" - fogalmazott Cotton. Az újságíró azon kérdésére, hogy ő csak nem hallotta Donald Trump szavait, vagy e szavak valóban el sem hangzottak, Cotton azzal válaszolt: "Nem hallottam őket". Majd hozzátette: "Nem ültem távolabb Donald Trumptól, mint Dick Durbin, de tudom, hogy amit Durbin az elnök többször megismételt nyilatkozatairól állított, az nem felel meg a valóságnak".



Kirstjen Nielsen, a belbiztonsági tárca vezetője - aki szintén jelen volt a Fehér Házban tartott tanácskozáson - a Fox televíziónak így nyilatkozott: "Nem emlékszem pontosan a mondatra". A miniszter ugyanakkor leszögezte: az elnök várhatóan továbbra is "erős nyelvezetet" használ majd a bevándorlási reformról és a határok biztonságáról folyó vitában, mert "szenvedélyes a témát illetően".



Donald Trump csütörtökön demokrata párti és republikánus törvényhozókkal egyeztetett a Fehér Házban a bevándorlási reformról és az amerikai-mexikói határon lévő fal ügyéről. A The Washington Post című lap - a demokrata párti Richard Durbin szenátorra hivatkozva - rögtön a tanácskozás után arról tudósított internetes oldalán, hogy a tanácskozáson az elnök az afrikai országokból, El Salvadorból és Haitiból érkező bevándorlókra utalva azt mondta: "Miért a pöcegödör országokból jön ide a sok bevándorló", majd azt szorgalmazta, hogy inkább Norvégiából kellene bevándorlókat fogadni. Az elnök pénteken adott ki nyilatkozatot, amelyben cáfolta, hogy a vitatott kifejezések elhangzottak volna. Vasárnapig viszont egyetlen republikánus politikus sem vette védelmébe Trumpot, illetve nem cáfolta meg, hogy a "pöcegödör országok" minősítés elhangzott volna.