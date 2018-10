Rendőrökkel végeztek tálib felkelők Afganisztánban

A szélsőségesek szombat éjjel átfogó támadást indítottak a biztonsági erők ellen a térségben, de sikerült visszaverni őket - mondta el Abdul Rahman Mangal tartományi kormányzati szóvivő.



A tálibok felgyújtottak egy kormányzati épületet Szajíd Abád körzetben, és végeztek a körzeti rendőrfőnökkel, valamint kilenc kollégájával. A lázadók újonnan létesített ellenőrzőpontokat romboltak szét, és négy tartományban - Vardakban, Logarban, Gazniban és Paktiában - okoztak áramszünetet. Felrobbantottak egy autópályahidat is, amely Gazni, Zabul és Kandahár tartományt kötötte össze az afgán fővárossal, Kabullal. Mangal úgy tudja, hogy továbbra is összecsapások zajlanak a felkelők és a kormányerők között, és mindkét fél veszteségeket szenvedett. Zabihulláh Mudzsáhíd tálib szóvivő azt állította, hogy bevették Szajíd Abád városának központját, miközben fegyvereket, lőszert és járműveket zsákmányoltak, valamint megölték a biztonsági erők több tagját.



A kormányerők tagadták, hogy a szélsőségeseknek sikerült volna elfoglalniuk a települést. A felkelők többször indítottak támadást stratégiai jelentőségű tartományok - például Gazni és Majdán Vardak - ellen az utóbbi hónapokban. Két héttel a parlamenti választások előtt továbbra is labilis a biztonsági helyzet az országban, és több térség áll a tálibok felügyelete alatt.