Rendkívüli intézkedések Rómában a terrorveszély miatt

A héten már több gyanús bevándorlót is elfogtak. Az olasz belügyminiszter szerint minden korábbinál nagyobb a dzsihadista támadás veszélye - írja a hirado.hu Hatalmas a készültség közepette készül Olaszország a keresztény ünnepre: Róma egész belvárosát biztonsági zónának nyilvánították. Kamionok és teherautók nem hajthatnak be a belvárosba, ahol semmilyen utcai megmozdulást nem lehet jelenleg szervezni. Tízezer csendőr, rendőr és biztonsági ember felügyeli a hívők és a turisták biztonságát, főleg azután, hogy az ügyvivő római belügyminiszter, Marco Minniti egy sajtónyilatkozatban kiemelte, hogy soha ilyen erős az esetleges terrorsitatámadások veszélye nem volt Olaszországban, ahol eddig még nem követtek el merényletet.Az elmúlt napokban soha nem látott léptékű letartóztatási hullám indult meg Olaszország-szerte: az előállított észak-afrikai bevándorlókat iszlamista terrorizmus támogatásával vádolják. Kedden a dél-olaszországi Foggia városában egy iszlám központ egyiptomi származású hitoktatóját vették őrizetbe, aki a gyanú szerint gyermekeket buzdított a nem muszlim hitű emberek meggyilkolására és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel is kapcsolatban állt.A rendőrség különleges egységei szerdán az észak-olaszországi Torino városában csaptak le: egy marokkói származású férfit vettek őrizetbe aki a gyanú szerint szintén az Iszlám Államot támogatta és az interneten buzdította az európai muszlimokat további terrortámadások elkövetésére.Latina városában pedig öt tunéziai bevándorlót tartóztattak le nagycsütörtök hajnalán. Ők a vád szerint terrortámadásokra készültek, sőt, a gyanú szerint 2016-ban együttműködtek a berlini karácsonyi vásáron 12 emberéletet kioltó tunéziai terroristával: Anis Amrival is.