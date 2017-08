Rendkívüli hőség fojtogatja Olaszországot

Szerdán tetőzik és még további hat napig tart az egész Olaszországban tomboló hőség.



Majdnem mindenhol negyven Celsius fok körüli hőmérsékletet mutatnak az olaszországi hőmérők. Az érzékelt hőmérséklet azonban ennél is magasabb: a délkelet-szardíniai Capo San Lorenzo meteorológiai állomásán kedden 50 fokot mértek.



Firenzében és Nápolyban negyvenkilencet, Ferrarában negyvennyolcat, az Adria-tengerparti üdülőhelyen Riminiben negyvenhetet érzékeltek. Még a tengerszint felett hétszáz méteres magasságban található L'Aquilában is 38 fok volt.



Az afrikai forróság szerdán tetőzik és a jövő hét elejéig eltart. Az olasz polgári védelem szerdára 16 városban rendelt el hőségriadót, csütörtökre pedig további tízben: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Miláno, Nápoly, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Róma, Torinó, Trieszt, Velence, Verona és Viterbo városában, ahol a hatóságok arra szólították fel időseket, betegeket és gyerekeket, ne menjenek ki az utcára. A meteorológusok szerint ez lesz az év legmelegebb hete Olaszországban.



Az Olaszországban is rendkívülinek számító hőség az ötödik kánikulahullám a nyár eleje óta. A hónapok óta tartó csapadékhiány miatti szárazságban eddig 76 ezer hektár erdő és bozót égett le Itáliában, ami a korábbi évek átlaga kétszeresének felel meg.



Tizenegy északi olasz tó kritikus helyzetben van, a víz szintje erősen csökkent az átlagoshoz képest. Köztük van többek között az északi Comói-, a Garda- és a Maggiore-, valamint a közép-olaszországi Braccianó-tó.



A trópusi hőség megtöltötte az olaszországi tengerpartokat, de a turisták nem menekültek el a városokból sem: sokan a városi szökőkutakban keresnek felfrissülést, pedig ezt mindenhol borsos pénzbírsággal büntetik.