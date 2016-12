Rendkívüli biztonsági készültségben zajlik a vatikáni karácsony

A Vatikánt övező római utcákat a 2015 novemberi párizsi merényletek óta az olasz fegyveres erők gépfegyveres katonái ellenőrzik. Eddig azonban diszkréten a Szent Péter tértől távolabb, az oldalsó utcákban maradtak.



A berlini kamionos merénylet megváltoztatta a helyzetet: az olasz alpesi vadászezred terepszínű egyenruháját viselő katonák már méterenként állnak a Szent Péter tér barokk oszlopcsarnoka külső peremén, vagyis a Vatikán és Olaszország határán, az olasz oldalon. Az Angyalvártól a Szent Péter térig vezető széles sugárút elején az olasz csendőrség és rendőrség keresztbe állított járművei és kordonok torlaszolják el az autós közlekedést már a nyári nizzai kamionos merénylet óta.



Hasonlóképpen csendőrségi autók sorakoznak a Szent Péter tér bejáratánál is. A Vatikánhoz vezető utcák egy része gyalogosövezetté változott, üressé téve a korábban autóktól és motorkerékpároktól hemzsegő városrészt. A biztonsági kapukon egyenként ellenőrzik a karácsonyi szertartásokra tartó hívők táskáit, amelyeket a Szent Péter tér oszlopcsarnokában sorakozó metáldetektorokkal is átvilágítanak.



Szombaton, Szenteste Ferenc pápa misét mutat be a Szent Péter bazilikában. A karácsonyi vigília szertartása este fél tízkor kezdődik. Ferenc pápa mellett bíborosok, püspökök és papok koncelebrálnak. A mise kezdetén a katolikus egyházfő a bazilika kapujától a főoltárig vonul, ahol felcsendül a karácsony éjszakáján latinul előadott Kalenda-éneke.



A misén népviseletbe öltözött gyerekek helyeznek el virágokat a gyermek Jézusnak az oltárnál elhelyezett szobránál, az öt kontinenst jelképezve vagy azokat az országokat, ahol az utóbbi hónapokban Ferenc pápa járt. A Jézuska-szobrot a mise végén Ferenc pápa a gyerekek kíséretében a Szent Péter-bazilikában felállított betlehemben helyezi el.



A Vatikán honlapján közölt misekönyv szerint kínaiul az egyházért imádkoznak, franciául a világot kormányzókért, arabul a bűnben és tévedésben élőkért, az Indiában beszélt malajálam nyelven a gyerekekért, oroszul a szegényekért és magányosokért. Ez lesz Ferenc pápa negyedik vatikáni karácsonya: homíliája az eddigi karácsonyokon a mai világhoz szólt, amelyet a pápa szerint a más embertársak iránti közöny ural a szeretet helyett. Ferenc pápa a héten betelefonált az olasz közszolgálati televízió reggeli műsorába, és a nézőknek azt kívánta, keresztény legyen a karácsonyuk, ne világias.



A fényárban úszó bazilika teljesen megtelik többségében külföldi hívőkkel. A bazilikában mintegy ötezren férnek el. Aki nem jut be a bazilikába, a Szent Péter téren felállított kivetítőkön követheti a misét.



Ferenc pápa vasárnap délben a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi beszédét, amelynek témája szokás szerint a béke lesz, majd Urbi et Orbi áldásban részesíti Róma városát és az egész világot. A Szent Péter térre ötven-százezer embert várnak. Ferenc pápa elődeivel ellentétben nem köszönti különböző nyelveken a világ népeit. A szombat esti misét és a pápa vasárnapi beszédét a világ számos rádiója-televíziója egyenesben közvetíti.



December 26-án délben Ferenc pápa a pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából mond beszédet az Úrangyala (Angelus) imádsággal.