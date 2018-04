Rekordot döntött a banánok közé rejtett kokain

Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekord mennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol hatóságok a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében - jelentette be a spanyol belügyminiszter szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



Juan Ignacio Zoido elmondta: a most lefoglalt rakomány Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása, európai viszonylatban pedig a legnagyobb, konténerben csempészett mennyiségnek számít.



Ismertetése szerint a nyomozók a rakományt importáló málagai cég székhelyén három embert vettek őrizetbe.



A két cégvezetőt, akik időközben Franciaországba menekültek, Lyonban fogták el a hatóságok, és már kiadták Spanyolországnak.



Az üggyel kapcsolatban őrizetbe továbbá vettek egy spanyol csendőrt is Algecirasban.



A belügyminiszter szerint az akció "jelentős csapás" a kábítószer-kereskedelemre, ráadásul négy hónappal egy hasonlóan nagyszabású művelet után, amikor is a rendőrség hat tonna kokaint foglalt le ugyanebben a kikötőben.



