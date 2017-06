Rejtély Alaszkában: nem tudják, miért támadnak a medvék

Újabb két embert támadott meg medve Alaszkában az elmúlt napokban, amivel egy hét alatt ötre nőtt a medvetámadások áldozatainak száma a térségben.



Vadvédelmi illetékesek értetlenül állnak az esetek szaporodása előtt, egyikük úgy vélte, valószínű, hogy idén a medvék egyre közelebb merészkednek az emberekhez az élelmiszerforrások, mint például a jávorszarvas elérhetősége miatt.



Hétvégén két kerékpárost támadott meg medve, amint egy katonai támaszpont területén elterülő erdőben kerekeztek. A kerékpárosok a bokrokból hallott zajt jávorszarvasnak tulajdonították, ám egy medvével találták szemben magukat, amely egyiküket lerántotta kerékpárjáról és marcangolni kezdete felső testét - mondta el hétfőn a férfi társa, Alex Ippoliti.



James Fredericknél medveriasztó spray volt, amit használt is, elűzve az állatot. Ekkor látták meg, hogy a közeli fenyőn medvebocs rejtőzik - idézte fel Ippoliti, aki megpróbált segíteni vérző barátjának. Mindent hátrahagyva elmenekültek a helyszínről, miközben segítséget hívtak. Fredericket egy alaszkai kórházban kezelik, állapota súlyos.



Egy másik férfit könnyebb sérülésekkel kezelnek kórházban, őt is egy bocsát védelmező medve támadott meg.



Két másik embert, egy futóverseny 16 éves résztvevőjét és egy mintákat gyűjtő geológust egy héttel korábban mart halálra medve, a geológus társa megsérült. A hatóságok szerint akkor nem védekezésből, például bocsok megóvása céljából, hanem merő agresszióból támadt emberekre a medve.



A legutóbbi halálos medvetámadás 2013-ban történt Alaszkában, akkor egy férfit tépett szét egy hím medve az állam belső vidékén. A főváros, Anchorage térségében legutóbb 1995-ben történt súlyosabb támadás, akkor két ember életét oltotta ki egy jávorszarvastetemet őrző barnamedve.



Dave Battle biológus, az Anchorage térségi hal-és vadvédelmi terület biológusa azzal próbálta magyarázni a támadások sokasodását, hogy manapság egyre több ember tölti szabadidejét az erdőkben, vadvédelmi területeken. Ugyanakkor "senki sem tudja pontosan, miért is történnek ezek a támadások" - tette hozzá.