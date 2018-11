Ratko Mladic élő adásban jelentkezett be telefonon egy szerb tévében, ezért ezentúl felveszik a beszélgetéseit

A háborús bűncselekmények miatt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok pénteken élő adásban jelentkezett be telefonon a szerbiai Happy Televízióban, ezért az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.





Ratko Mladicot az ellene felhozott tizenegy vádpontból tízben bűnösnek találta tavaly novemberben a hágai Nemzetközi Törvényszék. Az ítélet szerint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények - gyilkosság, deportálás, kényszerkitelepítés, üldözés, túszejtés - mellett a srebrenicai népirtásért is felelős, amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer boszniai férfit és fiút gyilkoltak meg.



A szerb sajtó szombati beszámolói szerint a kormányhoz közeli Happy TV péntek reggeli műsorának vendégei között volt Vojislav Seselj, az ultranacionalista Szerb Radikális Párt elnöke - akit háborús bűnökért szintén felelősnek talált a Nemzetközi Törvényszék -, Darko Mladic, az elítélt fia, valamint Pavel Dorohin, az orosz duma képviselője is. A beszélgetés egy pontján Darko Mladic telefonon felhívta az apját, aki ezt követően a televízió nézőihez is intézett néhány mondatot.



"Csókol benneteket Ratko tata" - kezdte a bejelentkezést a hágai elítélt, majd arra kérte Vojislav Seseljt, hogy látogassa meg, hogy újra sakkozhassanak, korábban ugyanis állítása szerint csúnyán megverte a játékban a radikális politikust. Hozzátette: Seseljnek nem ártana kicsit lefogynia. Vojislav Seselj fiának azt üzente, hogy jobb ember és politikus lesz, mint az apja, ahogy a saját fia is jobb nála. Végül Pavel Dorohinhoz oroszul szólt, és figyelmeztette, hogy Moszkva kövesse figyelemmel a NATO lépéseit, mert a katonai tömb egyre jobban terjeszkedik Oroszország felé.



A Balkán mészárosának is nevezett egykori parancsnok telefonját a MICT a következő egy hónap során megfigyeli - közölte a bíróság, mert Mladic nem kért engedélyt a telefonos bejelentkezésre. Emellett a bíróság arra szólította fel a scheveningeni börtön vezetését, hogy elemezzék ki Ratko Mladic azon beszélgetéseit, amelyeket az utóbbi néhány napban rögzítettek, egyebek mellett a televíziós bejelentkezésének az üzenetét is.