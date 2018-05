Rákóczi Szövetség: Dél-Amerikából is érkeztek magyar fiatalok Csíksomlyóra

A szombati csíksomlyói búcsú. Fotók: Török János

Az idén a Dél-Amerikában élő magyar közösségekből is érkeztek fiatalok a csíksomlyói búcsúra a Rákóczi Szövetség támogatásával, a szervezet minden pályázót ösztönöz a más országokban élő nemzetrészek megismerésére - mondták a szervezet rendezvényszervezői vasárnap az M1 aktuális csatornán.Katona Flóra és Nagy Domonkos István szerint az utazások és a rendezvényekre szervezett foglalkozások megerősítik a különböző országokból érkező magyar diákok kapcsolatait, a tapasztalatok alapján ezek hosszú idő után is elevenek.Hozzátették, hogy az anyaországból a nagy távolság ellenére is sokan szeretnének Erdélybe utazni a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjaival, de egyre többen fedezik föl a Délvidéket és Kárpátalját is. A felvidéki iskoláknak pedig már olyan sok partnerkapcsolatuk van, hogy sokszor nem is tudnak új vendégeket fogadni - fűzték hozzá. Tavaly 375 Kárpát-medencei középiskola több mint 15 ezer diákja kapcsolódott be a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjaiba. Az idén április végéig már közel 7 ezren utazhattak.