Rakéta csapódott egy ukrán katonákat szállító autóba a Donyec-medencében - Egy katona meghalt

Ellenséges rakétatalálat ért egy ukrán katonákat szállító autót a Donyec-medencében, aminek következtében egy katona életét vesztette, három pedig megsérült - közölte csütörtökön a Luhaszk megyei kormányzóság.



Az eset szerda este történt a Luhanszktól mintegy 70 kilométerre nyugatra fekvő Zolote település közelében. A járművet a Kijev alá tartozó vezetés jelentése szerint a Moszkva által támogatott szakadárok páncéltörő rakétával találták el.



Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolt arról is, hogy szerdán egy ukrán katona sebesült meg egy ismeretlen robbanószerkezet detonációja követeztében a Donyeck melletti marjinkai útellenőrző pontnál.



A kijevi hadműveleti parancsnokság jelentése alapján szerdán összesen 44-szer nyitottak tüzet az "orosz megszálló csapatok" az ukrán Egyesített Erők állásaira, ebből két alkalommal nehéztüzérséggel. Csütörtökön kézi lőfegyverekkel nyitottak tüzet az ukrán ellenőrzés alatt álló "Majorszke" front menti átkelőre, ahol emiatt átmenetileg leállították a polgári személyek ki - és beengedését.



A donyecki szakadárok DAN hírügynöksége szerint az ukrán fegyveres erők ez elmúlt napban nyolcszor sértették meg a fegyvernyugvást a területükön, a luhanszki szakadárok pedig öt tűzszünetsértésről számoltak be.



A térségben legutóbb július 1-jétől léptetek életbe újabb fegyvernyugvást az aratási időszakra való tekintettel.



Február végén életbe lépett a Donyec-medence Ukrajnába történő visszaintegrálásáról szóló ukrán törvény, amely Oroszországot agresszor, megszálló államnak, a szakadár ellenőrzés alatti településeket pedig ideiglenesen megszállt területeknek minősítette. A jogszabály alapján az addig terrorellenesnek nevezett belügyi művelet fokozatosan, április végétől pedig hivatalosan katonaivá alakult át, és új neve "Egyesített Erők Művelete" lett.



A Kreml tagadja, hogy lennének orosz katonák a Donyec-medencében, továbbá azt is, hogy Oroszország fegyvereket szállítana a szakadároknak, vagy bármely más módon beavatkozna a kelet-ukrajnai válságba, amelyet belső konfliktusnak, polgárháborúnak nevez.