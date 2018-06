Rágalmazási üggyel kapcsolatban, bosszúból ölhették meg a marylandi lap munkatársait

A támadással gyanúsított 38 éves férfi puskával és füstgránátokkal volt felfegyverezve. Szétlőtte a szerkesztőség üvegajtaját, majd berontott, és. Az öt halálos áldozaton kívül 22 sebesültje is van a támadásnak.A feltételezett tettes és a lapcsoport vitája évekkel ezelőttre nyúlik vissza. A férfi 2012-ben rágalmazásért beperelte a szerkesztőség két újságíróját, ugyanis megírták, hogy a férfi a Facebookon zaklatott egy nőt, amit be is vallott, és a zaklatásért elítélték. A lap megnyerte a pert, mert a bíróság megállapította, hogy valósághűen számolt be az esetről. A férfi viszont nem nyugodott bele ebbe.A rendőrség a riasztástól számított egy perc múlva kiérkezett a helyszínre, és elfogta az ellenállást nem tanúsító férfit.A Capital Gazette több újságot is kiad, egyebek között az Egyesült Államok egyik legrégebbi napilapját, az 1727-re visszanyúló The Gazette-et.A csütörtöki ámokfutás az egyik legsúlyosabb feljegyzett támadás az Egyesült Államokban, amely valamely médium ellen irányult.