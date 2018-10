Putyin: Szkripal egy söpredék, hazaáruló

Söpredéknek és hazaárulónak nevezte szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőt, akit tavasszal Novicsok katonai idegméreggel próbáltak meggyilkolni a délnyugat-angliai Salisburyben - jelentették orosz hírportálok.



Az orosz férfi lányával, Julija Szkripallal együtt túlélte a mérgezést, jelenleg mindketten ismeretlen helyen tartózkodnak.



A Focus német hírmagazin múlt pénteken közölt értesülései szerint Szkripal 2017-ig négy NATO-tagország hírszerzésének is dolgozott.



"Ami Szkripalékat és az egyebeket illeti, ezt a legújabb kémbotrányt mesterségesen felfújják. Néhány információs forrás azt a gondolatot erőlteti, hogy Szkripal úr majdhogynem jogvédő. Ő egyszerűen kém, hazaáruló. Tudják, van egy ilyen fogalom: hazaáruló" - mondta Putyin az orosz energetikai hét plenáris ülésén.



"Képzelje el: ön hazája egyik állampolgára, és hirtelen feltűnik önöknél egy ember, aki elárulja a saját hazáját. Hogy fog hozzá viszonyulni? Ő egyszerűen egy söpredék, ennyi" - fogalmazott az orosz elnök.



Az orosz államfő szavai szerint minél hamarabb véget ér az információs kampány az orosz katonai hírszerzés (GU) volt tisztje (Szergej Szkripal) körül, annál jobb.



Putyin hangsúlyozta: "A titkosszolgálatok közötti intrika nem tegnap született". "Mint ismeretes, a kémkedés, csakúgy mint a prostitució, a világ legfontosabb foglalkozásai közé tartozik. Ennek senki sem tudott eddig véget vetni, és nem is tud" - vélekedett.



Az orosz elnök "sületlenségnek" nevezte a brit fél álláspontját a Szkripal-ügy körülményeivel kapcsolatosan. "Azt akarja talán mondani, hogy még egy hajléktalan embert is megmérgeztünk ott?" - reagált a plenáris ülés moderátorának szavaira, aki megjegyezte, hogy a Szkripalék ellen használt idegméreg más áldozatokat is követelt.



Júliusban Amesburyben két brit állampolgár, Charlie Rowley és élettársa, Dawn Sturgess betegedett meg ugyanettől az idegméregtől. Találtak egy parfümös fiolát, amelyen később Novicsok nyomait fedezték fel a hatóságok. Rowley felépült, élettársa azonban a kórházban elhunyt.



"Néha elnézem azt, ami az ügy körül történik, és csodálkozom: érkeztek valamiféle fickók, és hozzáfogtak hajléktalanokat mérgezni önöknél ott Nagy-Britanniában. Miféle sületlenség ez? Netán takarítással foglalkoznak?" - firtatta Putyin.



"Senkinek sem kellett senkit sem megmérgeznie ott. Ez a Szkripal hazaáruló, mint már mondtam, elfogták, megbüntették, leült összesen öt évet a börtönben, majd szabadon engedtük. Ennyi. Külföldre utazott, folytatta az együttműködést, konzultált valamilyen titkosszolgálatokkal, na és?" - fogalmazott az orosz elnök.



Szergej Szkripalt hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, brit állampolgárságot is kapott. A mérgezéses incidensig Salisburyben élt.



Putyin meglepődését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az energetikai fórum moderátora felhozta ezt a témát. "Miről beszélgetünk most önökkel, az olajról, a gázról vagy a kémkedésről?" - fordult a moderátorhoz, majd tréfálkozva azt mondta: "Térjünk át a másik legősibb szakmára, vitassuk meg, hogy mi történik ebben az üzleti szférában".



A brit hatóságok az orosz állampolgárságú Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot vádolják a bűncselekmény elkövetésével, azt állítva, hogy mindketten a GU fedett ügynökei. Moszkva tagadja a vádakat.



A Bellingcat nevű, angliai székhelyű, vizsgálatainak eredményeit online blogfelületén ismertető civil csoport a múlt szerdán közölte, hogy a Bosirov nevére kiállított útlevéllel utazó gyanúsított valójában Anatolij Vlagyimirovics Csepiga, a GU egyik legmegbecsültebb fedett műveleti tisztje, akinek 2014-ben a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Orosz Föderáció Hőse címet adományozták. Ezt az információt Moszkvában manipulációnak minősítették.