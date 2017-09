Putyin: nyomásgyakorlás helyett tárgyalni kell Észak-Koreával

Észak-Korea nukleáris programjának problémáját egyedül olyan tárgyalásos úton lehetséges megoldani, amelyhez nem támasztanak előfeltételeket. A nyomásgyakorlás, a fenyegetések, valamint a háborús és sértő szólamok sehová sem vezetnek - fogalmazta meg véleményét Vlagyimir Putyin orosz elnök egy cikkben, amelynek részleteit péntekre virradóra a BRICS-tagországok hírügynökségei tettek közzé az országcsoport szeptember 3. és 5. közötti csúcstalálkozója előtt.



A "BRICS - a stratégia partnerség új láthatárai felé" című cikkben az orosz államfő leszögezte: téves és kilátástalan dolog arra számítani, hogy csak nyomásgyakorlással állítható le Phenjan rakéta- és nukleáris programja. Putyin szerint a Koreai-félszigeten az utóbbi időben kiéleződött helyzet "egy nagyszabású konfliktus határán egyensúlyoz".



Emlékeztetett, hogy Peking és Moszkva útitervet dolgozott ki a helyzet átfogó rendezésére, amelynek keretében elősegítenék a feszültség fokozatos enyhítését, valamint kialakítanák a tartós béke és biztonság mechanizmusát. A dokumentum ugyanakkor kizárja erő vagy fenyegetés alkalmazását, a rendezést pedig politikai-diplomáciai úton, előzetes feltételek nélküli párbeszéddel valósítaná meg.



Az orosz elnök cikkében javaslatot tett a BRICS-tagországoknak (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika), hogy dolgozzanak ki közös szabályokat a nemzetközi információs biztonság tárgyában, és felvetett egy erről szóló kormányközi megállapodást is.



Putyin Szíriáról azt írta, hogy az ottani helyzet javulásának előfeltételei előálltak. "A terroristákra masszív csapást mértek, emellett meg lettek teremtve a politikai rendezés előfeltételei, valamint a szíriai nép visszatérésének lehetősége a békés élethez" - tette hozzá. Hangsúlyozta: folytatni kell ugyanakkor a terroristák elleni küzdelmet Szíriában és más országokban is.



Az orosz államfő cikkében méltatta a BRICS-tagállamok közötti konstruktív együttműködést, amely - fogalmazott - egy igazságosabb multipoláris világrend létrehozását célozza, ahol minden országnak egyenlő lehetősége van a fejlődére. "Oroszország szorosabb külpolitikai egyeztetést szorgalmaz a BRICS-országok között, különösen a világszervezetben és a G20-ak csoportjában, de más nemzetközi struktúrákban is" - emelte ki Putyin.