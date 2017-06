Putyin: nincsenek kompromittáló adataink Donald Trumpról

Az NBC televízió helyi idő szerint vasárnap este sugározta az interjút, amelyet Megyn Kelly amerikai újságírónő a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon készített az orosz elnökkel. Vlagyimir Putyin a tavalyi amerikai választási folyamatról, Donald Trumpról, Michael Flynn lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadóról is kifejtette véleményét.



Kérdésre válaszolva leszögezte: Oroszország tavaly nem avatkozott be az amerikai elnökválasztási folyamatba. "Elnökök jönnek és mennek, még a hatalmon lévő politikai pártok is cserélődnek, de a fő politikai irányvonal nem változik. Nem lenne értelme számunkra, hogy beavatkozzunk" - fogalmazott Putyin az amerikai politikáról.



Az orosz elnök azt javasolta az újságírónőnek, hogy csak bökjön rá az ujjával a térképen bármely országra - szerinte azt tapasztalja majd, "mindenütt arra panaszkodnak, hogy amerikai tisztségviselők beavatkoznak a helyi választási folyamatokba".



Van-e olyan kompromittáló információja Moszkvának Donald Trumpról, amely árthat az amerikai elnöknek? - kérdezte Megyn Kelly. Putyin nagyon határozottan cáfolva a felvetést, a riporter kérdésére így fogalmazott: "ez megint egy nagy adag badarság". Majd kérdésbe foglalva fejtette ki véleményét: "Honnan szereztünk volna ilyen információt, és miért is volna különleges kapcsolatunk Donald Trumppal?".



Putyin azt is elmondta, hogy régebben Trump valóban többször járt Moszkvában, de ő személy szerint soha nem találkozott vele. "Rengeteg amerikai látogat meg bennünket" - hangsúlyozta. Hozzátette: "most is vagy száz amerikai vállalat képviselői vannak itt nálunk, gondolja, hogy valamennyiükről kompromittáló információkat gyűjtünk? Teljesen elvesztették önök odaát az ítélőképességüket?"



Az orosz elnök cáfolta, hogy titkos kommunikációs csatornát alakítanának ki Moszkva és Washington között. "Nincs tudomásom arról, hogy ilyen kérés érkezett volna, hozzám semmiféle kérés nem futott be" - állította. A napokban ugyanis az amerikai sajtó arról cikkezett: Jared Kushner, Trump elnök veje és főtanácsadója azt javasolta Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetnek, hogy építsenek ki titkos kommunikációs csatornát Moszkva és a Fehér Ház között. A lapinformációkat a Fehér Ház és maga Donald Trump is cáfolta. Kushnert a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tanúként beidézte az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálódások ügyében.



Michael Flynn lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadóról az orosz elnök az interjúban megjegyezte: valóban vendég volt egy gálaesten, de "igazából nem is nagyon beszélgetett vele".