Putyin: Moszkva az Sz-400-as légvédelmi rendszereket hamarabb leszállítja Ankarának

Oroszország és Törökország megállapodott, hogy Moszkva a korábban jelzett időpontnál hamarabb megkezdi az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek leszállítását - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Ankarában a Recep Tayyip Erdogan török államfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



Erdogan a gesztusra reagálva úgy fogalmazott, hogy Oroszország megerősítette Törökországgal szemben tanúsított nyitottságát. Egyúttal jelezte: Ankara a rakétarendszereken túl is együttműködhet Moszkvával a védelmi ipar területén. Erdogan ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan mire gondolt.



Putyin azt mondta, hogy az Sz-400-asok közös gyártása, illetve a technológia exportja nem bizalmi, hanem teljes mértékben kereskedelmi kérdés.



Korábbi orosz sajtóbeszámolók szerint Moszkva 2019 vége táján vagy 2020 elején szállította volna az első Sz-400-asokat Ankarába. A NATO-tag Törökország tavaly kötött szerződést Oroszországgal a légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásáról. Erdogan kedden is hangoztatta: a vétel Törökország saját döntése volt.



A török államfő a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a két ország a jelenleginek közel ötszörösére, 100 milliárd dollárra akarja növelni éves kereskedelmi forgalmát. 2017-ben ez az érték nagyjából 22 milliárd dollár volt, amely 32 százalékos emelkedést jelentett 2016-os képest. A török elnök egyúttal reményét fejezte ki, hogy a tavalyi 4,7 millióról idén 6 millióra nő a Törökországba látogató orosz turisták száma.



Vlagyimir Putyinnak a mostani törökországi látogatás az első külföldi útja, mióta a múlt hónap közepén újra elnökké választották. Az orosz vezető két napra érkezett Ankarába.



Kedd délután megkezdődtek Törökország első atomerőművének építési munkálatai, amelyről Moszkva és Ankara még 2010 májusában írt alá megállapodást. Az orosz tervezésű Akkuyu nukleáris erőmű helyét korábban a dél-törökországi Mersin tartományban, a Földközi-tenger partjára jelölték ki.



Az ünnepség után Putyin és Erdogan másfél órán át folytatott négyszemközti megbeszélést az ankarai államfői palotában, majd pedig a Török-Orosz Felső Szintű Együttműködési Tanács hetedik ülésére került sor.



Kedd este Haszan Róháni iráni elnök is megérkezett Ankarába, ahol Putyinnal és Erdogannal szerdán hármas csúcstalálkozón a tervek szerint a szíriai helyzetről tárgyalnak.