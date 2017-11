Putyin fogolycseréről egyeztetett ukrán szakadár vezetőkkel

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a kelet-ukrajnai szakadár "köztársaságok" vezetőivel a konfliktus során ejtett foglyok cseréjére vonatkozó ukrán javaslatról, amit támogatásáról biztosított - közölte szerda éjjel Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.



Az RBK orosz gazdasági lap online kiadása szerint először történt hivatalos bejelentés arról, hogy az orosz elnök közvetlenül egyeztetett a szakadárok elöljáróival.



Peszkov szerint Putyin támogatásáról biztosította, Olekszandr Zaharcsenko donyecki és Ihor Plotnyickij luhanszki vezető pedig "egészében" támogatta a Viktor Medvedcsuk humanitárius kérdésekért felelős ukrán különmegbízott által előterjesztett kezdeményezést. A javaslat szerint az újévet és az ortodox karácsonyt megelőzően Kijev 306 embert lenne hajlandó szabadon bocsátani a kelet-ukrajnai milíciák által fogva tartott 74 fogoly elengedése fejében.



Kirill orosz ortodox pátriárka szintén pártfogásába vette a javaslatot, amelyet Medvedcsuk szerdán az isztrai Új-Jeruzsálem férfikolostorban terjesztett elő az orosz elnöknek.



Az ukrán kormányerők és a szakadárok között már 14 hónapja nem volt fogolycsere. Medvedcsuk szerint ennek oka az, hogy Kijev az érvényben lévő ukrán törvények értelmében nem tud eleget tenni a minszki megállapodás által előírt elvnek, amely szerint "mindenkit mindenkire" kell kicserélni, mert nem engedheti el a különösen súlyos bűncselekményeket elkövetett személyeket.



Medvedcsuk arra kérte Putyint, győzze meg Zaharcsenkót és Plotnyickijt arról, hogy a Kijev által most javasolt megoldás az első szakasza lenne a "mindenkit mindenkire" való kicserélésnek, és "nagyon komoly előrelépés lenne a minszki megállapodások végrehajtásában és a Donyec-medencei béke kérdésében".



Az Ukrajnában oroszbarátnak tartott, Putyin által pedig ukrán nacionalistaként emlegetett Medvedcsuk az Ukrán választás - a nép joga elnevezésű társadalmi mozgalom vezetője, Leonyid Kucsma volt ukrán elnök egykori kabinetfőnöke, aki a konfliktus rendezésére létrehozott kapcsolattartó csoport humanitárius alcsoportjában képviseli az ukrán vezetést. Az RBK megjegyezte, hogy Putyin a keresztapja Medvedcsuk lányának.



Putyin telefonbeszélgetését megelőzően Irina Herascsenko ukrán parlamenti alelnök, a minszki összekötő csoport kijevi küldöttségének tagja "zsarolásnak" nevezte azt, hogy ukrán foglyokra cseréljenek ki olyanokat is, akikre nem vonatkoznak a minszki megállapodásokban foglaltak. Úgy fogalmazott, hogy Kijev nem enged a zsarolásnak, amellyel a donyecki és luhanszki szakadárok képviselői a minszki egyezményeket kihasználva állnak elő.

Kifogásolta, hogy olyanokat kellene kicserélni ukrán foglyokra, mint például a belügyi fegyveres alakulat azon tagjai, akik a 2014-es Euromajdan nevű, Viktor Janukovics oroszbarát ukrán elnök elüldözéséhez vezető utcai tüntetések és harcok idején - a gyanú szerint - tüzet nyitottak tüntetőkre, mintegy százukat megölve.



A Kijev főterén történt erőszakos fellépés miatt a mai napig tart a nyomozás, felelősségre még nem vontak senkit sem.



A szakadárok zsarolásának példájaként felhozta azt is, hogy a Luhanszk területi Zolotoje településnél lévő, az ukrán ellenőrzésű és szakadár területek közötti átkelőpontot a szeparatisták lezárták, viszont még októberben ígéretet tettek a blokád feloldására. Ehhez viszont azt a feltételt szabták, hogy az ukrán erők vonják ki nehézfegyvereiket az ukrán ellenőrzésű Sztanica Luhanszka településről, amelyet Herascsenko szerint nap mint nap lőnek a szakadárok.



Irina Herascsenko mindazonáltal leszögezte, hogy Kijev az ukrán törvényekkel összhangban kész lefolytatni a fogolycserét.



Az ukrán politikai ellenzék berkein belül sokan bírálják Kijevet azért, mert szerintük a kormány nem tesz meg mindent az ukrán foglyok kiszabadításáért.