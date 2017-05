Putyin és Trump külön is találkozik majd a hamburgi G20-csúcson

A két vezető kedden telefonon beszélt egymással. Ez volt az első ismertté vált kapcsolatfelvétel közöttük a Szíria elleni amerikai robotrepülőgép-csapás óta.



"Vlagyimir Putyin és Donald Trump állást foglalt a telefonon történő kapcsolattartás folytatása, valamint amellett, hogy megszervezzék személyes találkozójukat a +nagy húszak+ július 7-8-án megtartandó hamburgi csúcstalálkozójához kapcsolódóan" - állt a közleményben. Putyin és Trump eddig még nem találkozott.



A két elnök megvitatott egy sor aktuális kérdést. Megvitatták, miként működjék együtt a két ország a nemzetközi porondon, hangsúlyt fektetve Oroszország és az Egyesült Államok lépéseire a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel a szíriai válságra. Putyin és Trump megállapodott az orosz és az amerikai külügyminiszter közötti párbeszéd élénkítéséről a szíriai tűzszünet megerősítése és ellenőrizhetősége érdekében.



"A cél a rendezési folyamat feltételeinek megteremtése Szíriában" - állt a dokumentumban.



Az orosz és az amerikai diplomácia vezetője tájékoztatni fogja az elnököket az ügyben elért haladásról.



Putyin a Koreai-félszigeten kialakult veszélyes helyzet részletes megvitatása során önmérsékletet és a feszültség szintjének csökkentését kérte. A felek a Kreml közleménye szerint megállapodtak, hogy együtt fognak működni a probléma átfogó, diplomáciai úton történő rendezése érdekében.



Az eszmecserét az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata gyakorlatiasnak és építő jellegűnek minősítette.



A telefonbeszélgetésről a washingtoni fehér Ház is beszámolt, kiemelve: Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyetértettek abban, hogy Szíriában "valamennyi félnek minden tőle telhetőt" meg kell tennie az erőszak beszüntetéséért.



A felek megvitatták a biztonságos zónák kialakításának ügyét is, különös tekintettel a humanitárius megfontolásokra - állt a Fehér Ház közleményében, amely bejelentette azt is, hogy Washington képviselőt küld majd a kazahsztáni Asztanába a szíriai tűzszünetről folyó tárgyalásokra.



A washingtoni idő szerint kora délután telefonon történt egyeztetés során a két politikus megvitatta, hogy országaik miként működjenek együtt a Közel-Keleten és Észak-Afrikában az Iszlám Állam terrorszervezet és általában a terrorizmus legyőzése érdekében, és miként oldható meg az észak-koreai válság.