Pusztító meleg van Japánban - Sajnos szó szerint

A rendkívüli meleg miatt legkevesebb 12 ember meghalt, és száz híján tízezer ember került hőgutával kórházba a múlt héten Japánban - közölte szerdán a katasztrófavédelem feladatait is ellátó tűzoltóság.



A legnagyobb hőség az ország középső és nyugati részén alakult ki. A hétvégén 39 Celsius-fokot mértek Gifu prefektúrában, ami az idei nyár rekordja. A fővárosban, Tokióban még a reggeli órákban is 33-34 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A meleg leginkább az időseknek megterhelő, mert többet tartózkodnak a szabadban, illetve otthon - takarékosságból - nem kapcsolják be a légkondicionálót.



Tavaly Japánban 44 ember halt meg a rendkívüli meleg miatt és több tízezren kerültek kórházba. A hatóságok azt tanácsolják az embereknek, hogy fogyasszanak sok folyadékot, ne tartózkodjanak sokat a tűző napon és viseljenek fejfedőt.