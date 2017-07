Protokollt sértett II. Erzsébet megérintésével a kanadai kormányzó

Természetesen ügyelek a protokoll betartására. Csupán aggódtam, nehogy megbotoljon a lépcsőkön

Forrás: 570news.com

- mesélte Johnston a CBC hírműsorában.Mint hozzáfűzte, a lépcső kicsit csúszós volt a szőnyeg miatt és úgy érezte, nem baj, ha megszegi a protokollt, hiszen csak biztos akart lenni abban, hogy a királynő nem botlik el.

A királyi család hivatalos honlapja szerint nincs kötelező viselkedési kódex az uralkodóval történő találkozásnál, ugyanakkor felhívják a figyelmet a "hagyományos formaságok" betartására. A férfiaknál a fejjel való bólintást, a nőknél egy kis meghajlást javasolnak a királynő üdvözlésére. Ugyanakkor bevett szokás, hogy senki nem érintheti meg a királynőt és a britek rendre fel is róják azoknak a külföldi politikai vezetőknek, aki ezt az íratlan szabályt megszegik.A korábbi ausztrál kormányfő, Paul Keating 1992-ben átölelte a királynő vállát, 2004-ben az akkori francia elnök, Jacques Chirac is megkapta a magáét a brit lapoktól, amikor a képek tanúsága szerint megpróbálta megérinteni a királynőt, aki egy párizsi piacra látogatott el.Mostanában egyetlen esetben tűnt elégedettnek a királynő, amikor valaki szakította a protokoll e pontjával: amikor Michelle Obama, a korábbi amerikai first lady látogatott a Buckingham palotába 2012-ben és barátságosan átölelték egymást.