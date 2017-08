Potom pénzért lehet illegális fegyverhez jutni Montenegróban

egy riasztópisztolyt már 50 euróért (körülbelül 15 ezer forint),

a Kalasnyikovként ismert AK-47-es gépkarabélyt 150-300 euróért (45-90 ezer forint),

egy Glockot legfeljebb 1500 euróért (456 ezer forint),

egy Magnum 357-est pedig 3000 euróért (912 ezer forint) lehet megvásárolni a feketepiacon.

A portál információi szerint számos alvilági leszámolásnál és gyilkosságnál használnak ismeretlen eredetű fegyvert, amelyre a tulajdonosának nincs is engedélye. A fegyverek közöttis találtak már, ám az elkövetők inkább akészítik otthon.A CdM.me szerint az alvilági leszámolásoknál - ahol a gyilkosságot általában Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából vagy a térség más országából érkező profi bérgyilkosok követik el -, ám egyre gyakrabban használnak robbanószereket vagy pisztolyt.A portálnak egy neve elhallgatását kérő nyilatkozó elmondta, hogy információi szerintEmellett vásárolható lőszer és robbanószerek gyártásához használható felszerelés is - írta a CdM.me.Az illegális fegyverek többsége, de az is elfordult már, hogy az Adria-parti kis állam adta tovább a fegyvereket a szomszédos országokba.