Potápi: a magyar kormány minden támogatást megad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a szülőföldön maradás egyik legerősebb bástyája a Kárpát-medencében, ezért a magyar kormány minden támogatást megad a működéséhez, folyamatos fejlesztéséhez - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Beregszászon, a Rákóczi Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének diplomaátadó ünnepségén.



A végzősöket köszöntő beszédében az államtitkár hangsúlyozta:

"Az oklevélátadás ténye a legpontosabban jellemzi az utóbbi évek kárpátaljai, beregszászi történéseit, és a legpontosabban mutatja meg a >kárpátaljai lelkületet<, ami azt a magyar nemzetrészt jellemzi, amely ugyan Magyarország mellett él, de a legmesszebbre szakadt le Európától."

Ennek ellenére a kárpátaljai magyarság nem vár ölbe tett kézzel, hogy a szerencse megtalálja, hanem ő keresi a szerencsét, ő maga teremti meg a lehetőségét, hogy a szerencse megtalálja - tette hozzá.



A politikus kifejtette: a kárpátaljai magyarságot a többi nemzetrésztől leginkább az az életerő különbözteti meg, amely kifejezi a megmaradás vágyát, hogy minden nehézség ellenére kitartson szülőföldjén, hogy vannak tervei, megfogalmazott céljai. Ilyen cél volt - folytatta - a felsőfokú szakképzés megteremtése, amely mellé a magyar kormány oda tudott állni, s immár második alkalommal tart diplomaátadó ünnepséget a főiskola szakképzési intézete.



Potápi Árpád János kiemelte, hogy "a felsőfokú szakképzés beregszászi beindítása is megfelelt annak a közös kárpátaljai, anyaországi, Kárpát-medencei célnak, hogy minden világpolitikai folyamat ellenére mindenütt megmaradjunk a szülőföldünkön, hiszen nekünk ez a föld a szülőhazánk. Nem néhány évtizede érkeztünk erre a tájra, hanem 1100 éve itt élünk, s ezért fontos, hogy a szülőhazánkban boldogulni is tudjunk." Ezért a nemzetpolitika az elmúlt években egyre nagyobb erőt fektetett a szülőföldön maradás elősegítésébe - mondta. Hangsúlyozta, hogy "a szülőföldön maradás egyik legerősebb bástyája a Kárpát-medencében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amelynek egyik legfontosabb intézménye a Felsőfokú Szakképzési Intézet."



A magyar kormány az elmúlt években számos forrással biztosította a főiskola működését, folyamatos fejlesztését, beleértve a szakképzést, megteremtve ezzel a lehetőséget, hogy minél kevesebben vándoroljanak el, minél többen vállalják a magyarságukat, alapítsanak családot, teremtsék meg a jövő alapjait a szülőföldjükön - mutatott rá a többi között az államtitkár.



Soós Katalin, a Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatója beszédében azt emelte ki, ki, hogy bátor tett volt a felsőfokú szakképzés beindítása négy évvel ezelőtt a Rákóczi-főiskolán, de a cél megvalósításába fektetett fáradságos munka meghozta gyümölcsét, hiszen a tavalyi 66 után ezúttal 72 végzős diák veheti át diplomáját. Elmondta, hogy az intézet 100 diákkal kezdte a képzést, míg a most véget ért tanévet már 327-tel, 66 településről. Jelezte, a szakképzési intézet jelenleg már öt, államilag akkreditált szakkal működik, most alkalmazott matematikusok, óvodapedagógusok, szociálpedagógusok és könyvelők vehették át oklevelüket.



Az igazgató köszönetet mondott a magyar kormánynak azért a sokrétű támogatásért, amelyet a Felsőfokú Szakképzési Intézet alapításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtott.