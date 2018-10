Pittsburghi ámokfutás - 11 halálos áldozat, azonosították az elkövetőt

Áder János részvétét fejezte ki



Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki a pennsylvaniai Pittsburgh egyik zsinagógájában tizenegy életet követelő szombati lövöldözés miatt. A Köztársasági Elnöki Hivatal vasárnapra virradóra, az MTI-hez eljuttatott közleményében idézte a floridai látogatáson tartózkodó államfőt, aki Donald Trump amerikai elnöknek címzett üzenetében azt írta: mély szomorúsággal értesült a pittsburghi Élet Fája zsinagógában történt értelmetlen erőszakcselekményről, amely oly sok ártatlan amerikai állampolgár életét követelte.



Áder János a magyar nép nevében kifejezte részvétét az amerikai elnöknek, illetve az áldozatok családjainak és barátaiknak, valamint reményét azért, hogy ennek az embertelen támadásnak a sebesültjei gyorsan felépüljenek. Az államfő egyben őszinte reményének adott hangot, hogy az ilyen gyűlöletcselekmények nem fordulnak elő többé, s az emberek a világ minden részén szabadon és félelmektől mentesen gyakorolhatják vallásukat.

Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök is elítélte vasárnapra virradóra a tizenegy életet követelő lövöldözést az amerikai Pittsburgh egyik zsinagógájában. "Gyászolok a pittsburghi halottakért, akik nyilvánvalóan vak, antiszemita gyűlölet áldozataivá váltak" - írta a Twitteren Steffen Seibert német kormányszóvivő a kancellárt idézve. "Részvétem a családoknak, a sebesülteknek erőt és gyógyulást kívánok. Mindannyiunknak mindenhol határozottan kell szembe szállnunk az antiszemitizmussal" - tette hozzá.Heiko Maas német külügyminiszter is megrendülten reagált a történtekre. "A Pittsburghben meghalt emberek kétségtelenül brutális antiszemita erőszaknak estek áldozatul" - írta Twitter-üzenetében a tárcavezető. "Megrendültek lehetünk, sőt kell is lennünk, de sosem vesztegnek: mindig és mindenhol fel kell lépnünk az antiszemitizmussal szemben. Gondolatban az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vagyok" - fűzte hozzá. Emmanuel Macron szintén mikroblogján reagált. Mint írta, "határozottan elítéli ezt az antiszemita tettet Pittsburghben"."Részvétem az áldozatoknak és támogatásom a szeretteiknek" - olvasható tovább a francia elnök üzenetében. Macron és Merkel Isztambulban, a török-orosz-francia-német csúcstalálkozón vett részt. Erdogan, a szombati esemény házigazdája is a Twitteren reagált terrorcselekménynek minősítve a lövöldözést. "Elítélem a pittsburghi zsinagóga ellen intézett terrortámadást; részvétemet nyilvánítom az áldozatok hozzátartozóinak és az amerikai népnek. Törökország kivétel nélkül elítéli a terrorizmus minden formáját a világ minden pontján függetlenül annak céljaitól" - írta a török elnök. Christophe Castaner francia belügyminiszter a pittsburghi támadást követően éberségre sürgetett a zsinagógák körül. A miniszter felkérte a prefektusokat, hogy fokozott megfigyelés alá helyezzék az imaházakat a hétvégén."Az antiszemitizmus öl. Nem ismer határokat. A floridai látogatáson tartózkodó Áder János köztársasági elnök is részvétét fejezte ki. Donald Trumpnak címzett üzenetében azt írta: mély szomorúsággal értesült a zsinagógában történt értelmetlen erőszakcselekményről, amely oly sok ártatlan amerikai állampolgár életét követelte.A 46 éves, feltehetően zsidógyűlölettől hajtott Robert Bowers egy csecsemő névadó ünnepségén nyitott tüzet az Élet Fája zsinagógában, a pennsylvaniai Pittsburghben. "Minden zsidónak meg kell halnia!" - kiáltotta a támadó, aki egy AR-15-ös gépkarabéllyal és három kézifegyverrel volt felszerelkezve. A lövöldözésben tizenegy ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. A rendőrökkel vívott tűzharcban Bowers is megsebesült. Úgy tudni, önként megadta magát, majd kórházba szállították. Az amerikai hatóságok gyűlölet-bűncselekménynek minősítették a lövöldözést. Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elsők között ítélték el az antiszemita erőszakcselekményt. Az amerikai elnök elrendelte, hogy engedjék félárbócra a zászlókat a középületeken, az amerikai nagykövetségeken, konzulátusokon és katonai létesítményeken. Trump jelezte: a történtek miatt fontolgatja a szombatra tervezett murphysborói kampányesemény lemondását. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Twitteren együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és az Egyesült Államoknak, "borzalmas antiszemita erőszakcselekménynek" nevezve a történteket. Mike Pence amerikai alelnök is elítélte a vallásszabadság elleni, "ördögi" támadást. A zsidó közösségeket és szervezeteket tömörítő Zsidó Világkongresszust (WJC) vezető Ronald Lauder közleményében "förtelmes terrorcselekménynek" nevezte a lövöldözést.Lauder szerint nemcsak a zsidókat, de egész Amerikát támadás érte. "Amerika erősebb, mint egy romlott, vakbuzgó antiszemita tettei" - reagált az eseményekre a zsidó vallást követő Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya. "Egyesülnünk kell a gyűlölettel és a gonosszal szemben" - írta a Twitteren. Az Élet Fája zsinagóga honlapján konzervatív, hagyományhű, de egyben progresszív és egyenlőségre törekvő hitközségként írja le magát. Amint Jeff Finkelstein, Pittsburgh város zsidó közösségének elnöke elmondta, szombat reggel a zsinagógába 50-60 ember szokott járni. Pittsburgh Squirrel Hill negyedében, ahol a zsinagóga áll, a pittsburghi zsidóság mintegy fele él.