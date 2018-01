Phjongcshang 2018 - Dél-Korea hajlandó tárgyalni Észak-Koreával

Szöul beleegyezett szombaton abba, hogy tárgyalásokat folytasson Phenjan javaslatáról, amely szerint észak-koreai előadóművészeket is küldene a dél-koreai Phjongcshangban február 9. és 25. között megrendezendő téli olimpiára - jelentette a Yonhap hírügynökség. A tárgyalásokat hétfőn tartják meg az 1953-as fegyverszüneti egyezmény által kijelölt demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban, a település észak-koreai oldalán lévő egyik épületben. A tárgyalásokat Észak-Korea kezdeményezte szombaton, és a dél-koreai országegyesítési minisztérium néhány órával később közölte, hogy elfogadja a javaslatot.



A tárca szerint Phenjan azt javasolta, hogy négy művészeti vezetőt, köztük egy volt karmestert küld a tárgyalásokra, illetve tagja lesz küldöttségnek Hion Szong Vol, a Moranbong Band nevű lányzenekar vezetője, aki állítólag korábban Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek volt a barátnője. Hírek szerint maga Kim alapította a zenekart, amely repertoárjában vegyíti az észak-koreai propagandadalokat a nyugati popzenével. Szöul hasonlóképpen négy szakembert küld a tárgyalásokra.



A Yonhap szerint nem kizárt, hogy a tárgyalásokon szó lesz a két ország előadóművészeinek közös fellépéséről az olimpián. Hion részvétele miatt olyan találgatások is lábra kaptak, hogy zenekárának lesz alkalma első ízben fellépni Dél-Koreában. A minisztérium egyben arra kérte Phenjant, hogy mihamarabb válaszoljon arra a javaslatára, amely szerint tartanának külön még egy megbeszélést Észak-Korea részvételéről az olimpián.



A két Korea a múlt kedden, január 9-án kezdte meg a hivatalos tárgyalásokat a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két ország közötti feszültség csökkentéséről. Abban állapodtak meg, hogy Phenjan a sportolók mellett magas rangú tisztségviselőket, szurkolókat, előadóművészeket, bemutatót tartó harcművészeket és újságírókat is küld az olimpiára. A megbeszélésen a dél-koreai fél kezdeményezte, hogy a két ország sportolói közösen vonuljanak fel a téli olimpia nyitó- és záróünnepségén. Szöul szerint Észak-Korea "kedvezően reagált" az ajánlatra, de hivatalos választ még nem adott. Szöuli illetékesek szerint a két fél egyre közelebb van a megegyezéshez. Szöul emellett azt is javasolta, hogy közös női hokiválogatottal induljanak az olimpián.