Phenjant teszi felelőssé Washington a WannaCry zsarolóvírus-támadásért

A Trump-kormány hivatalosan Észak-Koreát teszi felelőssé a WannaCry zsarolóvírus-támadásért, melynek során több ország egészségügyi, közigazgatási és pénzügyi szektorát érte támadás - tette világossá a The Wall Street Journal című napilap honlapján hétfő este közzétett írásában Tom Bossert, a Fehér Ház belbiztonsági tanácsadója."A támadás széles körű volt, milliárdokat emésztett fel, és Észak-Korea közvetlenül felelős érte" - húzta alá Bossert, aki világossá teszi, hogy a kormánynak bizonyítéka van erre, melyet más kormányok, köztük az Egyesült Királyság, valamint az érintett operációs rendszert gyártó Microsoft is megerősített.A fehér házi tanácsadó aláhúzza: felelősségre fogják vonni Phenjant, és továbbra is a "maximális nyomásgyakorlás stratégiáját" követik Észak-Koreával szemben.

A május közepén végrehajtott támadásban 150 országban mintegy 200 ezer szervezet körülbelül 300 ezer számítógépe "esett el".A vírus titkosította a számítógépeken található adatokat, és csak 300 dollár ellenében volt hajlandó feloldani a számítógépek "blokádját".A támadást lehetővé tévő rést egyébként éppen az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) fedezte fel. Ám ahelyett, hogy értesítették volna a Microsoftot a rendszer sebezhetőségéről, úgy döntöttek, hogy saját eszközt fejlesztenek ki, mellyel szükség esetén maguk használhatják ki a rendszer hibáját. Mindezt azonban hackerek megszerezték, és így az eszköz "rossz kezekbe" került.