Petárdázók miatt levegőbe repült egy pirotechnikai raktár

Legalább 14-en meghaltak és mintegy 30-an megsebesültek, miután felrobbant egy pirotechnikai eszközök tárolására használt raktár a közép-mexikói Puebla szövetségi államban - közölték kedden hivatalos források.



A robbanás helyi idő szerint hétfő este, Chilchotla községében történt, ahol a helyi lakosok éppen a közelgő állami ünnepség előkészületi munkáit végezték - részletezte Puebla kormánya közleményében. Az elsődleges vizsgálatok szerint a robbanás azután következett be, hogy a pirotechnikai előkészületek közepette helyiek egy csoportja kilőtt egy petárdát, amely a raktárba csapódott.



Kilenc személy a helyszínen, öt a kórházba szállítását követően halt meg, míg körülbelül harmincan megsebesültek, többen is másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedtek. Javier Lozano Alarcón, a szövetségi állam kormányának szóvivője elmondta, hogy a 14 halálos áldozat között 11 gyermek van.



Az állami egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint tucatnyi mentőautót küldtek a helyszínre, ahova a következő órákban várhatóan megérkezik Antonio Gali, Puebla kormányzója, és Jesús Morales, az állam biztonsági minisztere is.



A mostani balesethez hasonló történt tavaly decemberben a fővárostól mintegy harminc kilométerre északra fekvő Tultepec város San Pablito piacán is, abban a robbanásban összesen 42-en haltak meg (26-an a helyszínen, 16-an a kórházba szállításukat követően).