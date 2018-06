Perbe fogták Pablo Escobar néhai kartellfőnök özvegyét és fiát

Vádat emeltek Argentínában Pablo Escobar néhai kartellfőnök özvegye és fia ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezethez tartoznak - közölte a dél-amerikai ország igazságügyi kérdésekkel foglalkozó hírügynöksége.



Az eljárásban perbe fogták Mauricio Serna korábbi kolumbiai válogatott labdarúgót is. Nestor Barral, az ügyben illetékes bíró elrendelte egyes értéktárgyaik lefoglalását is, fejenként mintegy 1 millió dollár értékben. A törvényszék későbbi döntése ellen fellebbezést nyújthatnak be. A vádirat szerint Victoria Henaót, Juan Pablo Escobar Henaót és Sernát azzal gyanúsítják, hogy Argentínában közvetítőkként jártak el Jose Piedrahita kábítószerkereskedő érdekében, hogy ingatlan ügyleteken és egy kávézón keresztül pénzt mossanak tisztára számára.



Piedrahitát tavaly szeptemberben vették őrizetbe Kolumbiában; kiadatását az Egyesült Államok kérvényezte. Serna korábban középpályás volt, aki Argentína legnépszerűbb labdarúgóklubjának, a Boca Juniorsnak színeiben 2000-ben és 2001-ben Libertadores Kupát nyert.



A csapat 2000-ben megszerezte az interkontinentális kupát is legyőzve a Real Madridot. A kolumbiai válogatott tagjaként részt vett az 1994-es és az 1998-as világbajnokságon. Az Escobar család az 1990-es évek óta él Argentínában. A néhai kartellfőnök özvegye időközben Maria Isabel Santos Caballeróra, fia pedig Juan Sebastian Marroquin Santosra változtatta nevét.