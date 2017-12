Pénzt akart szerezni abból, hogy azt hazudta, a bataclani merénylet túlélője - most börtönbe megy

Hat hónap letöltendő és 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte csalási kísérlet vádjával azt a 29 éves francia férfit pénteken a Párizshoz közeli Versailles büntetőbírósága, aki hazudott, amikor a francia sajtóban azt állította: a 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő iszlamista merényletek túlélője.



A mentős végzettségű Cédric Rey számos televízióban és lapban részletesen elmesélte, hogy a terrortámadások estéjén a Bataclan teraszán tartózkodott két barátjával, amikor meglátta a dzsihadistákat. Azt állította, hogy rálőttek, de a neki szánt lövések áldozata egy terhes nő lett.



Az átélt sokkra hivatkozva a férfi több hét betegszabadságot vett ki, majd Franciaország jelképét, egy Marianne-t tetováltatott a karjára, amely mellé a támadások dátumát íratta. Tavaly kártérítésért folyamadott a terrorizmus áldozatainak alapjához, és egyéb pénzügyi csalásokat is megpróbált elkövetni arra hivatkozva, hogy túlélő. A kártérítési alapokból végül azért nem részesülhetett, mert nem tudta dokumentumokkal igazolni, hogy a helyszínen tartózkodott a merényletkor.



A nyomozók a merénylet után egy évvel kezdtek gyanút fogni, miután a férfi nem tett feljelentést, azaz nem szerepel a merényletsorozat miatt előkészítés alatt álló per felperesei között, és a Bataclannál elkövetett támadásról elmeséltekben több részlet is gyanúra adott okot. Például az, hogy egyetlen terhes nő sem halt meg a merényletben.



A férfi mobiltelefonjának vizsgálata után kiderült, hogy a gyanúsított 2015. november 13-án a merénylet időpontjában a Bataclantól harminc kilométerre tartózkodott, s csak éjfél felé látták szemtanúk a környéken.



Amikor Cédric Rey októberben értesült arról, hogy keresi a rendőrség, azonnal jelentkezett kihallgatásra, amelynek során őrizetbe vették, miután elismerte, hogy hazudott.



A két évvel ezelőtti párizsi merényletsorozat óta hét embert ítéltek el hasonló bűncselekmények miatt.